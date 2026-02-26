전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

기사입력 2026-02-26 10:26


전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 전원주 측이 카페 민폐 논란에 대해 해명했다.

25일 유튜브 '전원주인공' 제작진은 "먼저 콘텐츠 내용으로 인해 시청하시면서 불편한 마음이 들게 하여 대단히 송구하다"고 사과의 뜻을 전했다.

제작진은 "해당 콘텐츠는 사전에 해당 커피 영업점과 협조하에 촬영이 되었고, 촬영 당일 해당 영업점에 피해를 주지 않기 위해 조심스럽게 촬영을 진행했다"고 밝혔다.

이어 "당연히 해당 영업점에 대한 최소한의 예의를 지키기 위해 입장한 모든 사람에 대한 주문이 이루어졌고, 다만 선생님께서 많은 양의 커피를 드시지 못하기 때문에 선생님과 며느님만 나누어 드시게 됐다"고 해명했다. 이와 함께 제작진은 전원주와 며느리를 제외한 모든 인원이 각각 음료를 주문했음을 사진으로 인증했다.

끝으로 "앞으로 더욱 세심하게 콘텐츠를 제작하여 즐겁게 시청하실 수 있도록 노력하는 제작진이 되겠다. 다시 한번 사과드린다"며 고개를 숙였다.

앞서 지난 24일 '전원주인공'에는 며느리와 함께 외출에 나선 전원주의 모습이 담긴 영상이 게재됐다. 두 사람은 식사를 마친 뒤 카페를 찾았고, 며느리는 "어머니는 라테 하나 사서 저랑 나눠 드실 거죠?"라고 물었다. 이에 전원주는 "하나만 시켜"라며 절약 습관을 드러냈다.


전원주, 카페 민폐 논란 해명 "나눠 마신 건 둘뿐..불편 드려 죄송"
며느리는 제작진에게 "남편, 저, 어머니 셋이 있을 때도 어머니는 음료를 하나만 시키신다. 요즘 카페는 거의 1인 1잔을 주문해야 해서, 세 명이 한 잔 시키는 건 심하다고 했는데도 한 잔만 시키라고 하신다. 그렇게 안 사셔도 되는데 아끼는 게 몸에 밴 것 같다"라고 설명했다.

이에 제작진이 놀라움을 보이자 전원주는 "청와대에서 절약상, 저축상을 받은 적이 있다. 아끼면 큰 상을 받을 수 있는 거다. (남은 음식물 등을 담기 위해) 컵이나 그릇을 가지고 다닌다. 그렇게 아끼니까 돈이 모이지 말라고 해도 모인다. 지갑에 5만 원짜리 2장을 다려서 넣고 다닌다. 돈이 깨끗하면 안 쓰게 되기 때문"이라며 자신의 절약 철학을 전했다.


또한 전원주는 한겨울에도 보일러 사용을 최소화해 도시가스 요금이 약 1,370원 수준인 고지서를 인증하기도 했다.

영상 공개 이후 온라인에서는 반응이 엇갈렸다. 자산가임에도 꾸준히 절약을 실천하는 모습이 인상적이라는 의견이 있는 반면, "카페에서 1인 1잔은 지켜달라. 알뜰하신 건 좋지만 남에게 피해 주는 건 도리가 아니다", "없으신 것도 아닌데 그러다 벌받는다"등 비판적인 반응도 이어졌다.

한편 전원주는 주식 30억 원, 금 10억 원, 서울 신촌 건물, 청담동 아파트 등을 보유한 것으로 알려졌다. 최근에는 약 14년 전 2만 원대에 매수한 것으로 알려진 SK하이닉스 주가가 상승하며 그의 투자 수익률에도 관심이 쏠린 바 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

2.

고현정, 가방이 더 커 보이는 '뼈마름'…"건강 괜찮나" 걱정 가득

3.

76세 김애경, 50대에 만난 남편♥과 끝내 별거 "술 퍼마시면 엉망돼" ('특종세상')

4.

장윤정, 목욕탕서 몰카·신체 접촉 피해 호소…"사람들이 너무 무섭다"

5.

[종합] 이진호 "민희진 '256억 포기쇼'→'뜬금포' 코스피 6천 발언…숫자도 안맞아, 진정성無 결론"(연예뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

2.

고현정, 가방이 더 커 보이는 '뼈마름'…"건강 괜찮나" 걱정 가득

3.

76세 김애경, 50대에 만난 남편♥과 끝내 별거 "술 퍼마시면 엉망돼" ('특종세상')

4.

장윤정, 목욕탕서 몰카·신체 접촉 피해 호소…"사람들이 너무 무섭다"

5.

[종합] 이진호 "민희진 '256억 포기쇼'→'뜬금포' 코스피 6천 발언…숫자도 안맞아, 진정성無 결론"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

미친거 아냐? "샤워실에서 女선수 30명 몰래 촬영한 구단 고위층" 축구계 '발칵'…"피해자 중엔 미성년자도"→유죄 판결

2.

무려 2조5103억…빚더미 앉은 맨유, 결국 믿을 건 '캐릭 매직' 뿐?

3.

'득점 3위' 에이스 부상이탈 → 19세 신인 2연속 서브로 끝냈다! '젊은피 대반란' 기업은행, 페퍼 잡고 4위 도약

4.

충격 폭로! "PSG는 이강인 못 믿어" 2차전 선발 제외 전망…유니폼 판매량 언급→AT 마드리드 이적 현실된다

5.

"딴 팀 외인, 아쿼는 신바람인데.." 무려 23년 만, 첫 우승 목마른 베테랑의 한숨, "요즘 걱정이 많습니다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.