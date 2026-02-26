'수비요정' 이정후, 이번엔 3루타에 멀티히트...올해 진짜 '대박' 시작되는 건가

기사입력 2026-02-26 08:13


연합뉴스

[스포츠조선 김용 기자] 올해는 진짜 터지는 건가.

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 시범경기부터 대폭발이다. 첫 시즌은 부상, 두 번째 시즌은 적응이었다고 하면 올해 세 번째 시즌 대폭발할 조짐을 시범경기부터 보여주고 있다.

이정후는 26일(한국시각) 미국 애리조나주 피닉스 아메리칸패밀리필드에서 열린 밀워키 브루어스와의 원정 시범경기에 3번-우익수로 선발 출전했다.

이정후는 이날 3루타 포함, 2안타 1타점을 기록했다. 시범경기 4경기 연속 안타.

올시즌을 앞두고 우익수로 포지션을 변경한 이정후. 시범경기 초반에는 연속 홈 보살로 눈길을 끌었다. 이날은 장타였다.

이정후는 팀이 3-1로 앞서던 3회 두 번째 타석에서 상대 투수 피터 스트젤레키를 상대로 우전 안타를 뽑아냈다. 하이라이트는 4회. 7-1로 앞서던 2사 1루 상황서 상대 좌완 제주스 브로카를 상대로 우익선상 3루타를 때려냈다. 1루주자 홈인. 몸쪽 낮은 슬라이더를 욕심내지 않고 가볍게 잡아당기는 타격 기술이 일품이었다.

이정후는 이 타격 후 대주자와 교체됐다. 시범경기 타율은 12타수 5안타 4할1푼7리로 껑충 뛰었다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

