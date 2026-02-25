박남정 딸, '입시 5관왕' 엄친딸이었다..日 자격증까지 "연애는 뜻대로 안 돼"
[스포츠조선 정유나 기자] '내 새끼의 연애2' 박남정 딸 박시우가 엄친딸 면모를 드러냈다.
25일 첫 방송된 tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애2'에서는 설렘과 긴장감이 교차하는 첫 만남의 순간이 공개됐다.
이날 박남정 둘째 딸 박시우가 미모를 뽐내며 등장했다.
박시우는 "저는 항상 뭔가 열심히 해야 한다는 마음이 있어서 시간 낭비하는 걸 싫어한다. 일본어나 영어를 공부한다든지 러닝을 매일 10km씩 뛰니까 연애할 여유가 없었던 것 같다"라고 말했다. 박남정은 "자기 관리를 엄청 한다"라고 전했다.
특히 박시우는 '입시 5관왕'을 한 엄친딸이였다. 박남정은 "동시에 대학교 5군데 합격했다. 일본어 자격증까지 땄다. 나는 공부하는 줄도 몰랐는데 자기 혼자 방에서 몇 달 공부하더니"라고 딸 자랑을 했다.
이어 박시우는 "저를 처음 보시면 차갑고 다가가기 어렵다고 말씀해 주시는데 제가 좋아하는 사람 앞에 가면 되게 많이 뚝딱거린다. 항상 '연애하고 싶다' 생각은 있다. 근데 그게 마음처럼 되지 않으니까. 진짜 잘 맞는 사람을 만나서 설렘을 느끼면 진짜 좋을 것 같다"라고 말했다.
