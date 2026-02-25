"두 선발 후보로만 5이닝" 급하다 급해, 대표팀 스파링 파트너 여유 없는 삼성, 에이스 대안 찾기 분주

[오키나와=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 대표팀에서 부상으로 이탈한 에이스 원태인의 시즌 초반 공백에 대비해 본격적인 '대안 찾기'에 나선다.
대표팀의 실전 감각을 끌어올리는 스파링 파트너가 아니다. 삼성도 급하다. 단순한 연습경기를 넘어, 불펜 자원을 선발로 돌리고 신예를 파격 기용하는 등 투수진 운영 계획을 전면 수정하며 위기 돌파를 준비하고 있다.
삼성은 팔꿈치 통증으로 대표팀 이탈 후 요코하마 이지마 치료원에서 회복치료를 받고 있는 원태인이 개막 엔트리에 합류하지 못할 상황을 가정하고 대비책을 마련 중이다. 코칭스태프는 기존 계획에 얽매이지 않고 투수진을 폭넓게 바라보며, 불펜으로 활용하려던 투수들을 선발진에 투입해 투구 수를 늘리는 등 임기응변에 나섰다. 그 중심에는 양창섭과 이승민, 그리고 신인 장찬희가 있다. 특히 양창섭과 장찬희는 대체 선발 후보로서 대표팀과의 평가전에 선발과 두번째 투수로 나란히 등판해 대체 선발 가능성을 점검받을 예정이다.
대표팀 평가전에 등판한 양창섭. 사진제공=삼성 라이온즈
26일 오후 1시, 오키나와 가데나 야구장에서 열리는 대한민국 대표팀과의 평가전은 삼성 선발진의 시즌 초반 윤곽을 가늠할 중요한 무대가 될 전망.
양창섭이 선발로 나서 3이닝을 소화할 예정이다. 3라운드 신인 장찬희가 두번째 투수로 마운드 올라 2이닝을 소화할 예정.
당초 투수 파트에서는 신인 장찬희의 구위와 운영 능력을 높게 평가해 선발 기용을 추천했다. 하지만 신인 선수가 대표팀 상대하는 중압감에 오버페이스할 것을 우려해 경험 많은 양창섭을 먼저 내세우기로 했다. 두 투수가 도합 5이닝을 책임지며 대표팀 타선을 상대로 대체 선발로서의 경쟁력을 증명해야 한다.
장찬희. 사진제공=삼성 라이온즈
이번 캠프에서 가장 눈에 띄는 이름은 신인 장찬희다.
함께 1군 캠프에 합류한 1라운드 신인 이호범이 구위 면에서 앞선다면, 장찬희는 경기 운영 능력과 제구력, 변화구 다양성에서 높은 점수를 받고 있다.
삼성 박진만 감독은 장찬희에 대해 "기아의 성영탁과 스타일이 비슷하다"며 "구속은 144~145km를 꾸준히 던진다. 1군 적응력만 검증된다면 원태인의 공백 시 선발, 이후 롱릴리프로 활용할 계획"이라고 활용 구상을 밝혔다.
에이스의 이탈은 악재지만, 삼성은 이를 새로운 자원 발굴의 기회로 삼고 있다.
26일 대표팀과의 경기에서는 양창섭 장찬희에 이어 육선엽, 정민성, 이승현, 임기영, 홍승원 등이 불펜 대기할 예정이다.
과연 에이스의 빈자리를 채울 '깜짝 스타'가 대표팀 강타선을 상대로 한 스파링을 통해 탄생할 수 있을까.