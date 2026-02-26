슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

기사입력 2026-02-26 04:26


[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 부모님과 절연된 사연을 공개했다.

25일 공개된 디즈니+ 예능 운명전쟁49 8·9회에서는 '신의 전쟁' 미션이 펼쳐진 가운데, 신동이 운명술사들 앞에 직접 앉아 자신의 고민을 고백하는 장면이 그려졌다.

이날 신동은 "해외 스케줄이 있다는 건 거짓말이었다"라며 직접 점사를 받기 위해 내려온 이유를 설명했다.

신동은 "미래는 어떻게 될 지가 궁금했다. 그 중에 결혼과 자식이 몇 명 있을까도 궁금하다"라며 설화와, 최한나를 운명술사로 지목했다.

설화는 "결혼하고 싶다고 하는데 말만이다. 여자를 믿지 못 한다. 연상같은 연하를 만나라 띠동갑 연하도 괜찮다"라고 말했고, 신동은 "그래도 괜찮아요"라고 말해 웃음을 자아냈다.

신동은 "전 여자친구와 너무 비슷하다"라고 말했고, 설화는 "결혼을 할 뻔했다"라고 이야기했다. 이에 신동은 깜짝 놀라며 "진짜 결혼을 하려고 했었다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

설화는 "엄마는 팔자가 폈는데 왜 자꾸 돈돈돈하는 거냐"라고 이야기했고, 신동은 "솔직히 말씀드리면 제가 지금 엄마, 아빠와 연락을 안 한다"고 말문을 열었다.

그는 "그 이유는 아무래도 돈 때문이였다. 돈 때문에 문제가 생겼다"고 밝혔다.


신동은 "엄마가 생활비를 드리면 '달달이 주지 말고 한 번에 주면. 그걸로 뭔가 해서 너 걱정 안 시키겠다'고 했다"며 "항상 큰돈을 원했다"고 설명했다. 이어 "큰돈을 가져갔다가 사기를 당한 적도 있고, 투자를 잘못해 전부 잃은 적도 있다"고 덧붙였다.

신동은 "그래서 외로움이 있다"며 결혼에 대한 갈망도 솔직히 털어놨다. "어릴 때부터 결혼이라는 걸 해보고 싶었다. 그게 행복이라고 생각했다"고 말했다.

화려한 무대 위 스타의 모습과 달리, 가족사로 인한 상처와 외로움을 털어놓은 신동의 고백이 시청자들의 안타까움을 자아내고 있다.

