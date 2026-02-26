슈주 신동, 부모님과 돈 문제로 절연 중..."큰돈 줬더니 사기·투자 실패"

|
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 슈퍼주니어 멤버 신동이 부모님과 절연된 사연을 공개했다.
신동은 "미래는 어떻게 될 지가 궁금했다. 그 중에 결혼과 자식이 몇 명 있을까도 궁금하다"라며 설화와, 최한나를 운명술사로 지목했다.
설화는 "엄마는 팔자가 폈는데 왜 자꾸 돈돈돈하는 거냐"라고 이야기했고, 신동은 "솔직히 말씀드리면 제가 지금 엄마, 아빠와 연락을 안 한다"고 말문을 열었다.
그는 "그 이유는 아무래도 돈 때문이였다. 돈 때문에 문제가 생겼다"고 밝혔다.
신동은 "엄마가 생활비를 드리면 '달달이 주지 말고 한 번에 주면. 그걸로 뭔가 해서 너 걱정 안 시키겠다'고 했다"며 "항상 큰돈을 원했다"고 설명했다. 이어 "큰돈을 가져갔다가 사기를 당한 적도 있고, 투자를 잘못해 전부 잃은 적도 있다"고 덧붙였다.
신동은 "그래서 외로움이 있다"며 결혼에 대한 갈망도 솔직히 털어놨다. "어릴 때부터 결혼이라는 걸 해보고 싶었다. 그게 행복이라고 생각했다"고 말했다.
화려한 무대 위 스타의 모습과 달리, 가족사로 인한 상처와 외로움을 털어놓은 신동의 고백이 시청자들의 안타까움을 자아내고 있다.
