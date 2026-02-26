'모태 왕자님' 노민우, 외모 콤플렉스 고백 "울다가 거울 보고 깜짝”

기사입력 2026-02-26 00:41


[스포츠조선 정유나 기자] 노민우가 12년 만에 '라디오스타'를 찾아 왕자님 포스를 뽐냈다.

25일 방송된 MBC '라디오스타'는 박영규, 황재균, 유희관, 노민우가 출연하는 '쇼! 자기 중심' 특집으로 꾸져몄다.

이날 노민우는 평소 즐겨 입는 앙드레김 의상을 착용하고 등장해 시공간을 초월한 듯한 '왕자님 비주얼'로 스튜디오 분위기를 단숨에 사로잡았다. 그는 출연 준비 과정에 대해 "우선 첫 번째로 상태 좋은 얼굴을 준비했다. 또 하나는 의상이다. 고(故) 앙드레김 선생님 작품이다"라고 전했다.

이어 노민우는 '라디오스타' 출연을 결심하게 된 뜻밖의 계기를 밝혔다. 그는 동네 목욕탕 사장님과의 일화를 공개하며 "제가 혼자 생활한 지 3년이 됐다. 살다 보니 생활 패턴이 엉망이 됐다. 정신 수양을 위해 동네 목욕탕을 다니게 됐다. 열탕에서 생각 정리를 하고, 냉탕에 가서 잠수하고 재밌더라"고 말문을 열었다.

하지만 목욕탕 사장님에게 인지도 굴욕을 겪었다고 털어놓으며 웃음을 안겼다. 그는 "사장님이 날 알아보시려면 어떻게 해야 할까 고민하다가, 사장님이 즐겨보는 프로그램인 '아침마당', '미우새', '6시 내고향'을 모두 나갔다. 그랬더니 사장님이 저를 알아보시더라"며 "그런데 사장님이 이번에는 '라스'에 출연하라고 하시더라. 우연히 며칠 뒤에 섭외 제안이 와서 출연했다"고 설명했다.


또한 그는 어린 시절부터 '왕자님'이라는 말을 들으며 성장했다고 밝혔다. 노민우는 "어딜 가나 왕자님 소리를 들었다. 어렸을 때는 제가 진짜 왕자라고 생각했다"고 말했다.

이어 데뷔 20주년을 맞이하며 느꼈던 고민도 전했다. 그는 "데뷔 20주년이 됐을 때 '이 일을 계속 해야 할까?'라는 고민이 들었다. 내가 존경하는 어르신께 이 얘기를 했더니 그 어르신께서 '너가 내일부터 당장 현장 근로자가 되면 우리나라에서 제일 잘생긴 근로자가 될 거야. 그럼 넌 다시 왕자님으로 유명해질 거야. 그러니까 그냥 받아들여'라고 하시더라"고 밝혔다.

그는 이어 "'한 번 사는 인생 재밌게 살자'는 마음으로 그냥 대놓고 왕자 옷을 입고 왕자의 삶을 즐기고 있다. '난 최고야', '난 왕자님이야' 이러면서 적당한 착각이 정신 건강에 좋다고 생각한다"고 덧붙였다.


하지만 외모 콤플렉스에 대한 솔직한 속내도 털어놨다. 그는 "힘든 시기에도 안 힘든 줄 안다. 한때는 인생이 포기하고 싶을 정도로 힘들어서 엉엉 울었다"며 "그런데 거울을 봤더니 너무 아름답더라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

