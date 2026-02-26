비니시우스 UCL 16강행 축포에도 웃지 못한 레알, 충격의 '팀킬'→끔찍한 충돌…'병원 이송' 아센시오, 검진 결과 나왔다

기사입력 2026-02-26 09:01


비니시우스 UCL 16강행 축포에도 웃지 못한 레알, 충격의 '팀킬'→끔…
로마노 SNS

비니시우스 UCL 16강행 축포에도 웃지 못한 레알, 충격의 '팀킬'→끔…
사진캡처=더선

비니시우스 UCL 16강행 축포에도 웃지 못한 레알, 충격의 '팀킬'→끔…
AP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]공포의 '팀킬'이었다.

스페인의 거함 레알 마드리드가 유럽챔피언스리그(UCL) 16강에 올랐다. 이변은 없었다. 레알 마드리드는 26일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 벤피카(포르투갈)와의 2025~2026시즌 UCL 16강 플레이오프(PO) 2차전에서 2대1로 승리했다. 18일 원정에서 열린 1차전에서 1대0으로 신승한 레알 마드리드는 1, 2차전 합계 3대1을 기록, 16강 진출 티켓을 거머쥐었다.

출발은 암울했다. 벤피카의 하파 실바가 경기 시작 14분 만에 선제골을 터트렸다. 그러나 벤피카의 환희는 오래가지 못했다.

레알 마드리드는 2분 만에 오렐리앙 추아메니의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다. 1차전에서 '인종차별 폭풍'에 휩싸였던 비니시우스 주니오르가 마침표를 찍었다. 그는 후반 35분 결승골을 작렬시켰다.


비니시우스 UCL 16강행 축포에도 웃지 못한 레알, 충격의 '팀킬'→끔…
EPA 연합뉴스

비니시우스 UCL 16강행 축포에도 웃지 못한 레알, 충격의 '팀킬'→끔…
AP 연합뉴스
하지만 레알 마드리드는 웃을 수 없었다. 라울 아센시오가 쓰러졌다. 그는 후반 25분 공중볼을 따내려다 에두아르도 카마빙가와 정면 충돌했다. 중심을 잃은 둘은 그대로 쓰러졌다. 꼼짝거리지 못할 정도로 고통이 컸다.

특히 아센시오의 부상이 더 심각했다. 그는 끝내 일어나지 못했다. 목 보호대를 착용한 후 들것에 실려 경기장을 떠났다.

아센시오는 후반 32분 다비드 알라바와 교체됐다. 카마빙가도 고통을 호소했다. 그의 자리는 프랑코 마스탄투오노가 대신했다. 다만 카마빙가는 도움없이 걸어나갔다.

아센시오는 정밀 검사를 위해 병원으로 후송됐다. 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 나타났다. 유럽이적시장 전문가인 파브리지오 로마노는 자신의 SNS를 통해 '아센시오의 부상은 심각하지 않은 것으로 진단됐다. 공포스러운 충돌로 아센시오는 목을 다쳤다. 그러나 다행히 처음에 생각했던 것 만큼 심각하지는 않다. 레알 마드리드 수비수에게는 아름다운 소식'이라고 전했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

3.

남보라 13번째 동생, 대통령이 이름 지어줬다 "출산 당일 TV 출연" ('편스토랑')

4.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

5.

신동엽♥선혜윤PD, 오늘(26일) 딸 '서울대 입학식' 경사 "엄마 후배 됐다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

스포츠 많이본뉴스
1.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

2.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

3.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

4.

'만루포→백투백' 안현민·김도영 우타 거포 동시 폭발, 대표팀, 삼성 마운드 초토화 '린위민 공포' 지웠다[오키나와리포트]

5.

"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.