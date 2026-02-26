"매커니즘 무너진 것 같다" 사령탑 우려, LAD 사사키 선발 진입 먹구름?

사사키가 시범경기 부진으로 우려를 낳고 있다. 사사키는 26일(한국시각) 미국 애리조나주 스코츠데일의 솔트리버필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 시범경기에 선발 등판했으나 1⅓이닝 3안타 2볼넷 3탈삼진 3실점에 그쳤다.
1회말 선두 타자 안타로 불안하게 출발한 사사키는 볼넷을 내주며 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 김혜성의 호수비로 첫 아웃카운트를 잡는 데 성공했지만, 놀란 아레나도에게 좌선상 2루타를 내주면서 첫 실점했다. 이어진 1사 2, 3루 위기에서는 일데마로 바르가스에게 우선상 2타점 2루타를 내주면서 3실점째를 기록했다. 투수 코치가 마운드에 오른 뒤에도 사사키는 제구 불안으로 어려움을 겪었으나 결국 두 타자를 상대로 아웃카운트를 추가하면서 첫 이닝을 마무리 했다. 사사키는 2회말 첫 타자를 삼진 처리했으나, 볼넷으로 주자를 출루시킨 뒤 마운드를 내려왔다.
이날 사사키는 총 36개의 공을 던졌다. 직구 최고 구속은 98.6마일(약 159㎞)이었다. USA투데이는 '다저스는 이날 사사키에게 2이닝을 맡길 예정이었다'며 '하지만 구속에 비해 무브먼트가 없었다'고 전했다. 이날 경기를 지켜본 한 스카우트는 "겁먹은 것처럼 보였다"고 말하기도.
사사키는 경기를 마친 뒤 "불펜 투구 때 포크볼이 꽤 괜찮다고 생각했는데 잘 안됐다. 막상 마운드에 오르니 뭔가 어색했다"고 돌아봤다.
다저스의 데이브 로버츠 감독은 "공을 너무 세게 던지더라. 이번 스프링캠프 기간 그런 모습은 처음 봤다"면서도 "하지만 크게 걱정하진 않는다. 첫 등판이라 아드레날린이 과도하게 분출됐을 것"이라고 말했다. 하지만 "아마 오늘이 그의 투구 매커니즘이 무너진 첫 날 아닌가 싶다. 직구 감각이나 제구력도 부족했다"며 "구종을 잘 섞어 던질 필요가 있다"고 지적하기도 했다.
사사키는 메이저리그 데뷔 시즌이었던 지난해 10경기 36⅓이닝을 소화하는 데 그쳤다. 어깨 충돌 증후군을 치료하는 데 시간을 투자했다. 다저스는 올 시즌 사사키가 선발 로테이션 경쟁을 펼칠 수 있을 것으로 기대하고 있었다. 하지만 시범경기 첫 날 부진으로 기대는 서서히 우려로 바뀌어가는 모양새가 되고 있다.