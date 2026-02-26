[오피셜]"흥민 형 있는데 어딜가" 부앙가, 이유있는 DP 다년 계약 '도장 꽝'…메시 넘은 MLS 최고 화력, 공포의 '흥부 조합' 계속된다

LA FC가 26일(이하 한국시각) 부앙가와의 재계약을 발표했다. 다년 계약이다. 부앙가는 LA FC와 지정선수(Designated Player·샐러리캡 적용받지 않는 선수) 계약을 2028년까지 연장했다. 2029~2030시즌까지 계약을 연장할 수 있는 옵션도 포함됐다.
부앙가는 2022년 8월 프랑스 리그1의 생테티엔에서 LA FC로 이적했다. MLS 최고의 킬러로 자리매김했다. 그는 지난해 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골을 기록했다. 또 카를로스 벨라(186경기 93골)를 넘어 LA FC 역대 최다골 주인공으로 우뚝 섰다. 부앙가는 LA FC에서 152경기에 출전해 101골-42도움을 기록 중이다.
그는 최근 브라질 명문 클럽 플루미넨시 입단이 임박했다는 현지 보도가 잇따랐다. 하지만 현실이 아니었다. 이유있는 재계약이다. 그 중심에는 손흥민이 있다.
손흥민은 시즌 후반기인 지난해 8월 MLS에 가세했다. LA FC는 손흥민의 전과 후가 달라졌다. 손흥민은 데뷔하자마자 놀라운 활약을 펼쳤다. '흥부 조합'고 결성됐다. 둘은 찰떡 호흡을 자랑하며 치명적인 파트너십을 자랑했다.
LA FC SNS
LA FC SNS
LA FC가 강력한 우승후보로 떠오른 것도 '흥부 조합' 덕분이다. 스포츠 전문매체 'ESPN'은 이날 'LA FC가 슈퍼스타 손흥민의 핵심 파트너를 확보해 우승 경쟁을 기대하는 이번 시즌에 역동적인 공격 듀오를 유지하게 됐다'고 강조했다.
그리고 'LA FC는 손흥민의 합류 이후 공격력이 폭발적인 팀으로 변모했다. 두 선수는 짧은 기간 무려 25골 8도움을 합작했는데, 특히 약 두 달 동안 18경기 연속 득점을 기록하는 놀라운 성과를 거두기도 했다'고 부연했다.
부앙가는 "LA FC가 나에게 보여준 신뢰에 감사드린다. 처음부터 나와 가족은 LA에서 편안함을 느꼈습니다. 이 클럽과 팬들을 대표하여 유니폼을 입을 때마다 영광을 느낀다"며 "나는 우리가 함께 만들어가는 것에 대한 믿음을 가지고 있으며, 계속해서 발전하고, 더 많은 트로피를 획득하고, 이 클럽이 더 높은 곳으로 도약할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 강조했다.
가봉 국가대표인 그는 새 시즌에도 활약을 이어가고 있다. 부앙가는 18일 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에서 해트트릭을 작성했다.
22일 리오넬 메시가 포진한 인터 마이애미와의 MLS 개막전에도 1골 1도움을 기록, 결승골을 어시스트한 손흥민과 함께 3대0 완승을 이끌었다.
LA FC SNS
MLS는 25일 새 시즌 정규리그 1라운드 후 파워랭킹을 공개했다. LA FC가 인터 마이애미를 2위로 밀어내고 1위에 올랐다.
MLS는 'LA FC는 경기 시작부터 주도권을 잡고 매우 위협적인 모습을 보이며 인터마이애미에 3대0으로 완승했다. 부앙가, 손흥민, 마르티네스로 구성된 공격진은 7만5000명이 넘는 역사적인 관중 앞에서 멋진 경기를 선사했다. 부앙가와 마르티네스는 각각 한 골씩 넣었고, 손흥민은 어시스트를 기록했다. 부앙가는 혼자서 기대득점 2.11, 기대 어시스트 0.85(풋몹 기준)를 기록하며, 최고의 선수들이 모인 이 경기에서 단연 돋보이는 활약을 펼쳤다'고 설명했다.
존 토링턴 LA FC 단장은 "부앙가는 입단 첫날부터 역사적인 수준의 꾸준함을 보여주며 최고의 기량을 발휘했고, 우리 팀이 여러 트로피를 들어 올리는 데 크게 기여했다"며 "이번 새로운 계약은 그러한 그의 공로를 반영한 것이다. 우리는 그가 이곳에서 이뤄낸 성과를 자랑스럽게 생각하며, 앞으로도 함께 성공을 이어나가기를 기대한다"고 말했다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com