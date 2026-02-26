'85세' 강부자, 건강이상설 날린 근황 "맛집에 진심..방부제 미모도 놀라워"
[스포츠조선 이게은기자] 배우 강부자가 건강이상설을 불식시키는 근황을 전했다.
25일 '김영옥' 채널에는 '연기 경력만 300년. 여배우들 노필터 모임'이라는 제목의 영상이 공개됐다.
김영옥이 절친 강부자, 정재순, 김미숙, 백수련, 반효정, 사미자, 박정란 작가 등을 만나 식사를 하기로 한 날. 음식점에 먼저 도착한 김미숙은 강부자에게 "선생님, 우리 다음에는 안성쯤에서 만나요"라고 말했고 강부자는 "안성을 가면 장터국밥집에 가야 한다. 전화번호도 적어놨다. 갈만한 집은 수첩에 다 적어놨다"라며 맛집에 진심인 모습을 보였다.
곧이어 도착한 박정란 작가는 강부자에게 "예뻐졌다"라며 안부 인사를 건넸고, 김영옥도 "제일 변하지 않는 게 저 친구다. 어깨에 샤넬 배지도 달았다"라며 강부자의 변함없는 모습과 패션 센스에 감탄했다.
그런가 하면 모두가 술을 마실 때 강부자는 술잔을 들지 않는 모습을 보였다. 강부자는 술을 끊었냐는 말에 "안 끊었지~"라고 밝혀 웃음을 안겼다. 이어 "낮에만 먹지 않는다"라고 덧붙였다.
한편 강부자는 1941년 생으로 1962년 KBS 2기 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 '목욕탕집 남자들', '엄마가 뿔났다', 넝쿨째 굴러온 당신', '불굴의 며느리', '진짜가 나타났다' 등 수많은 작품에 출연했으며 국민 엄마로 불리며 사랑받았다.
지난해 건강이상설이 불거지기도 했으나, KBS1 '아침마당'을 통해 "나는 아직도 청춘"이라며 일축했다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.