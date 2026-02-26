윤미라, 돈 있어도 못 산다는 ‘샤넬 핑크 자켓’ 공개..에르메스 버킨백까지 ‘럭셔리 끝판왕’
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 윤미라가 명품 재킷부터 봄 코디 팁까지 아낌없이 공개하며 '패션 고수' 면모를 드러냈다.
26일 윤미라의 유튜브 채널에는 '[브랜드 특집]돈 있어도 못 사는 진짜 귀한 샤넬 자켓의 비밀을 보여드립니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 윤미라는 자신이 소장 중인 의상들을 직접 소개하며 구독자들과 소통하는 시간을 가졌다. 그는 "오늘도 그동안 내가 입고 있었던 옷을 보여드리려고 나왔다"며 봄을 맞아 화사한 스타일링을 선보였다.
이날 특히 눈길을 끈 것은 핑크빛 계열의 샤넬 재킷. 제작진은 해당 자켓을 보며 "이 자켓 진짜 예쁜 거다. 대박이다. 쇼츠에 올리면 100만 뷰 가겠다. 구하기 힘든 아이템"이라고 감탄했다.
윤미라는 샤넬 자켓에 주름 치마를 매치해 우아하면서도 럭셔리한 분위기를 완성했다. 그는 "샤넬 입을 때는 진주를 해야 된다"며 진주 목걸이로 포인트를 더해 고급스러움을 강조했다.
이어 자신만의 패션 철학도 밝혔다. 그는 "유행은 없다고 생각한다. 아무리 유행하는 스타일이 있어도 나한테 안 맞으면 소용 없다"고 소신을 드러냈다. 또 "나이가 들어도 젊게 살아야지. 여배우에 나이가 어디 있냐"고 당당하게 말해 눈길을 끌었다.
가방 스타일링 팁도 전했다. 에르메스 버킨백 등 명품 브랜드 가방을 번갈아 들어보며 "선명한 색 옷에는 톤 다운된 백이 낫다", "로고가 드러나는 것보다 장인이 만든 백이 더 멋있다"고 조언했다. 핑크 컬러 가방을 두고는 "검정만 고집할 필요 없다. 이런 색도 충분히 어울린다"며 과감한 선택을 추천했다.
마지막으로 윤미라는 "다가오는 봄에는 옷을 새로 사기보다 옷장 속에 있는 옷을 꺼내 코디해 보라"며 "아름답게 봄을 보내자"고 메시지를 전했다.
