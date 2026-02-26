‘45세’ 송지효, 첫 내시경서 5mm 용종 발견 '철렁'.."암 될 수도 있어 제거"

|
[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송지효가 인생 첫 건강검진을 받았다.
특히 대장내시경을 위한 장 정결제 복용이 가장 힘들었다고. 송지효는 "어제밤에 지옥을 경험했다. 약 먹는거 너무 힘들다. 처음이라 아무것도 몰라서 일주일 전부터 식단을 했더니 지금 기운이 하나도 없다"며 잔뜩 긴장한 모습을 보였다.
마지막 관문은 위·대장 내시경. 수면마취 직전 그는 "진짜 너무 긴장된다"고 여러 차례 말하며 불안해했다. 하지만 마취 후 금세 잠들었고, 시술은 무사히 종료됐다.
검사 결과 위에는 가벼운 위염 소견이 있었지만 궤양은 없었다. 대장에서는 약 5mm 크기의 작은 용종 하나가 발견돼 즉시 제거됐다. 의료진은 "모양상 나쁜 용종으로 보이지는 않지만, 향후 암으로 발전할 가능성을 차단하기 위해 제거했다"며 "조직검사 결과를 보면 더 정확히 알 수 있지만 크게 걱정할 상황은 아니다"라고 설명했다.
또한 "염증 수치도 정상이고 빈혈 소견도 없다. 현재로서는 치료가 필요한 부분이 없다"며 종합적으로 건강 상태가 양호하다고 전했다.
검진을 모두 마친 송지효는 "생각보다 결과가 너무 잘 나와서 행복하다. 건강 관리를 더 잘해야겠다고 느꼈다. 여러분도 꼭 건강 챙기시길 바란다. 2026년에도 다 같이 건강하자"고 당부했다.
