‘45세’ 송지효, 첫 내시경서 5mm 용종 발견 '철렁'.."암 될 수도 있어 제거"

기사입력 2026-02-26 18:00


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 송지효가 인생 첫 건강검진을 받았다.

26일 송지효의 유튜브 채널에는 '충격적인 송지효 인생 첫 건강검진 결과'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 그는 서울 마포구 상암동의 한 병원을 찾아 "오늘 좀 초췌해 보이죠?"라며 인사를 건넸다. 이어 "태어나서 처음으로 종합 건강검진을 받으러 왔다. 어젯밤에 한숨도 못 잤다. 너무 힘들었다"고 고백했다.

특히 대장내시경을 위한 장 정결제 복용이 가장 힘들었다고. 송지효는 "어제밤에 지옥을 경험했다. 약 먹는거 너무 힘들다. 처음이라 아무것도 몰라서 일주일 전부터 식단을 했더니 지금 기운이 하나도 없다"며 잔뜩 긴장한 모습을 보였다.

병원에서 환자복으로 갈아입은 송지효는 "진짜 환자 같다. 이 옷을 입으니까 몸이 더 아픈 느낌"이라며 어색해했다.

기본 검사에서 혈압과 시력은 모두 정상 범위로 나왔다. 하지만 채혈을 앞두고는 "피를 그렇게 많이 뽑아도 되냐"며 잔뜩 긴장, 눈을 질끈 감은 채 검사를 받았다. 그는 "어지럽고 속이 울렁거리는 느낌"이라며 연신 심호흡을 했다.


이후 전문의 상담에서 간, 췌장, 담낭, 담도, 비장, 신장 등 상복부 주요 장기 모두 이상이 없다는 소견을 들었다. 간 탄성도 검사 역시 "거의 만점 수준으로 건강하다"는 평가를 받았다. 의료진은 "관리를 잘해오셨다"고 칭찬했다.

마지막 관문은 위·대장 내시경. 수면마취 직전 그는 "진짜 너무 긴장된다"고 여러 차례 말하며 불안해했다. 하지만 마취 후 금세 잠들었고, 시술은 무사히 종료됐다.


검사 결과 위에는 가벼운 위염 소견이 있었지만 궤양은 없었다. 대장에서는 약 5mm 크기의 작은 용종 하나가 발견돼 즉시 제거됐다. 의료진은 "모양상 나쁜 용종으로 보이지는 않지만, 향후 암으로 발전할 가능성을 차단하기 위해 제거했다"며 "조직검사 결과를 보면 더 정확히 알 수 있지만 크게 걱정할 상황은 아니다"라고 설명했다.

또한 "염증 수치도 정상이고 빈혈 소견도 없다. 현재로서는 치료가 필요한 부분이 없다"며 종합적으로 건강 상태가 양호하다고 전했다.

검진을 모두 마친 송지효는 "생각보다 결과가 너무 잘 나와서 행복하다. 건강 관리를 더 잘해야겠다고 느꼈다. 여러분도 꼭 건강 챙기시길 바란다. 2026년에도 다 같이 건강하자"고 당부했다.

jyn2011@sportschosun.com

