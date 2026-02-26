[오피셜]"흥민이형 저 남아요" 흥부듀오는 계속된다! '이적설' 부앙가, 2028년까지 재계약 '연장 옵션 포함'..."LA FC, 더 높은 곳으로 끌어올릴 것"

LA FC는 26일(이하 한국시각) 공식 채널을 통해 '부앙가(32)와 2028년까지 (연봉총액상한 규정을 적용받지 않는) 지정선수 계약을 연장했다'고 발표했다. 이어 '2029~2030시즌까지 계약을 연장할 수 있는 옵션이 포함됐다'고 전했다. 이로써 겨울이적시장을 달군 부앙가 사가가 마침내 종료됐다.
부앙가의 잔류는 이미 예고됐다. 브라질 'TNT 스포츠'는 'LA FC는 지금 당장 부앙가의 대체자를 확보하지 못할 경우, 다음 이적시장에서 매각하겠다고 통보했다. 플루미넨시는 더 이상 상황을 지켜보지 않고 다른 선수를 찾고 있다'고 전했다. 유니폼 피셜도 떴다. LA FC는 최근 새 시즌 유니폼을 공개했는데, 미쳐 나오지 않은 일부 선수들의 사진을 추가 업로드했다. 홈 킷을 착용한 부앙가의 모습도 담겼다. 사실상 잔류를 의미하는 사진이었다.
부앙가는 LA FC의 시즌 첫 경기였던 18일 낮 12시 온두라스 산페드로술라의 프란시스코 모라산 스타디움에서 열린 레알 에스파냐(온두라스)와 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전에 선발 출전해 해트트릭을 기록했다. 이어 인터 마이애미와의 리그 개막전에도 나서며, 변함없는 LA FC의 핵심 공격수로 활약했다.
사진캡처=LA FC SNS
부앙가는 재계약 직후 구단과의 인터뷰에서 "나를 믿어준 LA FC에 감사하다. 처음부터 나와 가족은 LA에서 집처럼 편안함을 느꼈다. 이 클럽과 서포터들을 대표해 유니폼을 입고 뛰는 것은 큰 영광이다. 우리는 여기서 무언가를 만들어가고 있다고 믿고 있고, 더 발전하고, 더 많은 트로피를 들어 올리며, 이 클럽을 더 높은 곳으로 끌어올리고 싶다"고 포부를 밝혔다.
부앙가는 올 시즌을 앞두고 많은 클럽들의 러브콜을 받았다. 시작은 인터 마이애미였다. 미국 메이저리그사커(MLS) 이적시장의 최고 전문가로 꼽히는 톰 보거트 기자는 '인터 마이애미가 LA FC 스타인 부앙가 영입을 위해 약 1300만 달러 수준의 과감한 제안을 건넸다'며 '하지만 LA FC는 이를 단호하게 거절했다. 부앙가도 떠나고 싶지 않으며, LA FC와 새 계약 체결을 원한다. 그는 2027년까지 계약되어 있으며 2028년에는 구단 옵션이 있지만, LA FC는 선수가 장기적으로 팀에 남기를 바란다고 주장하고 있다'고 밝혔다.
이어 브라질 플루미넨시 이적설이 나왔다. 보거트 기자는 '브라질 명문 플루미넨시가 부앙가 영입을 위해 공식 제안을 건넸다'고 보도했다. 플루미넨시가 제안한 금액은 1500만 달러에 달하는 것으로 알려졌다. 앞서 인터 마이애미의 제시액이었던 1300만 유로보다 높은 금액이다.
부앙가는 MLS 최고 공격수 중 한명이다. 2022년 여름 LA FC로 이적한 부앙가는 팀에 빠르게 녹아들며, 그해 곧바로 MLS컵 우승을 이끌었다. 2023년에는 MLS 득점왕을 차지했고, 2023년부터 2025년까지 세 시즌 연속 MLS 베스트11에도 선정됐다. 부앙가는 매시즌 20골 이상을 기록하는 놀라운 득점력을 자랑했다.
손흥민과 부앙가 사진캡처=LA FC 구단 홈페이지
그런 부앙가는 지난 시즌 더욱 날개를 달았다. 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 출신의 '월드클래스' 손흥민이 가세하자, 더 큰 활약을 펼쳤다. 연이어 해트트릭을 기록하는 등 최고의 모습을 보였다. 손흥민이 중앙, 부앙가가 왼쪽으로 이동하며 동선이 정리되자, 둘의 시너지가 폭발, 두 선수는 단 10경기만에 18골을 합작하는 놀라운 활약을 펼쳤다. 국내 팬들은 두 선수에게 '흥부 듀오'라는 별명을 지어줬다. MLS도 1시즌도 되지 않은 두 선수를 'MLS 역사상 최고의 공격 듀오' 중 하나로 꼽았다.
놀라운 활약을 보인 부앙가를 향해 인터 마이애미가 러브콜을 보냈다. 지난 시즌 창단 첫 MLS컵 우승을 차지한 인터 마이애미는 세르히오 부스케츠, 조르디 알바 등 핵심 베테랑 자원들이 팀을 떠나자, 그 자리를 메우기 위해 공격적인 투자에 나섰다. 부앙가도 그 중 한명이었다. 부앙가를 품지 못한 인터 마이애미는 멕시코 리가MX의 몬테레이에서 뛰는 공격수 헤르만 베르테라메를 영입했다. 베르테라메는 멕시코 리그 최고의 공격수 중 한명으로 2022년 몬테레이 입단 후 68골-15도움을 기록했다.
보거트의 설명에 의하면, 부앙가는 잔류를 원한 것으로 알려졌지만, 사실은 정 반대였다. 마르카에 따르면, 부앙가는 LA FC에 이적 의사를 전한 것으로 알려졌다. 하지만 다음 시즌 우승을 노리는 LA FC는 '에이스'를 보내지 않았다. 결국 부앙가는 자신의 SNS에 한 게시물을 공유했다. 한 팬이 쓴 '꿈에 딱 몇 인치 떨어져 있었는데 구단이 당신을 막아 세웠을때'라는 내용의 게시물이었다.
손흥민과 부앙가 사진캡처=LA FC 홈페이지
스페인 '마르카'는 '이는 부앙가가 이적되지 않아 좌절감을 느끼고 있음을 확인시켜준 행동으로 해석된다. 부앙가는 그가 이적 의사를 밝혔음에도 불구하고 소속팀이 이적을 승인하지 않았다는 사실에 분노했다'고 전했다.
이런 상황에서 또 하나의 오퍼가 왔다. 플루미넨시였다. 30대 선수를 향한 거액의 제안에 LA FC도 고민했다. 더군다나 라이벌 팀이 아닌 타 리그로의 이적이다. 원풋볼은 '플루미넨시가 제시한 금액은 LA FC가 거절하기 힘든 파격적인 수준'이라고 전했다. 하지만 기류가 바뀌었다.
브라질 '오디아'는 '플루미넨시의 공격진 보강 계획이 몇 시간 만에 새로운 방향으로 흘러가고 있다. 플루미넨시는 부앙가 영입을 잠정 중단했다'고 전했다. LA FC도 부앙가를 잡는 쪽으로 가닥을 잡았다. 미국 피치사이드는 'LA FC와 플루미넨시는 부앙가 이적을 두고 이적료 조건은 대부분 합의했다. 하지만 마지막 관문을 넘지 못하고 있다'며' 단순한 이적료 문제가 아니다. LA FC의 입장은 명확하다. 신뢰할 만한 대체자를 찾지 못할 경우, 이적을 허용하지 않을 것'이라고 했다. 존 소링턴 단장 역시 "부앙가의 이적과 관련해서는 아직 진전이 없다. 재정적 측면에서 타당한지, 이적이 팀에 어떤 영향을 미칠지 등에 대해 고려해야 하기 때문이다. 우리는 부앙가에게 매우 큰 기대를 하고 있다"는 뜻을 나타냈다.
손흥민과 부앙가 사진캡처=LA FC 홈페이지
사진캡처=LA FC SNS
부앙가는 결국 LA FC와 동행을 결정했다. 특급 파트너와 함께 하며 올 시즌 우승을 노리는 손흥민에게도 큰 힘이 될 전망이다.