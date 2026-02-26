'6-2 노게임' 승리+만루포 날아갔는데 왜 웃지? → 롯데 김민성 너스레 "딱 좋아요. 괜히 역전되고 이러면 안 좋아요" [미야자키 현장]

기사입력 2026-02-26 15:25


'6-2 노게임' 승리+만루포 날아갔는데 왜 웃지? → 롯데 김민성 너스…
사진제공=롯데자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 노게임으로 만루홈런과 승리가 날아갔다. 하지만 주인공은 웃었다.

롯데 자이언츠 베테랑 내야수 김민성은 26일 일본 미야자키 선마린스타디움에서 열린 구춘리그 두산 베어스전 3회초 대타로 출전, 만루홈런을 작렬했다.

롯데가 6-2로 달아나는 결정타였다.

그런데 롯데의 3회초 공격이 끝나고 경기는 취소됐다. 비가 갑자기 많이 와서 '노게임' 처리됐다.

롯데나 두산이나 강행할 이유가 없었다. 빗줄기가 굵어지면서 바람까지 차가워졌다. 부상이 우려됐다.

동시에 김민성의 만루홈런과 롯데의 승리도 쓸려내려갔다. 물론 기록지 상에서만 그렇다.

정규시즌도 아니라 기록 보다 중요한 것이 실제 타격감과 컨디션이다. 롯데 코칭스태프와 김민성은 물오른 감각을 똑똑히 확인했다.

또한 롯데가 한창 기세를 올렸을 때 경기가 딱 끝났다.


경기 후 김민성은 "지금 분위기 딱 좋다"며 웃었다.

김민성은 "지금 분위기 엄청 좋은데 괜히 역전되고 지면 안 좋아진다. 지금 많이 달아오른 상태다. 선수들 업됐다. 이긴거나 마찬가지"라며 기뻐했다.


'6-2 노게임' 승리+만루포 날아갔는데 왜 웃지? → 롯데 김민성 너스…
사진제공=롯데자이언츠

'6-2 노게임' 승리+만루포 날아갔는데 왜 웃지? → 롯데 김민성 너스…
사진제공=롯데자이언츠
김민성이 강력한 존재감을 발휘하면서 김태형 감독 고민도 커질 전망이다.

이날 롯데는 손호영(3루수) 전민재(유격수) 한태양(2루수) 한동희(1루수)로 내야를 꾸렸다. 김민성은 3루와 1루는 물론 비상시에 2루수도 가능하다.

김민성은 "손맛도 보고 시즌 때 얼마나 잘 되려나 기대하고 있다. 저로 인해서 감독님과 코칭스태프가 시즌 구상하실 때 머리가 아프셨으면 좋겠다. 그게 내가 해야 할 역할이다. 좋은 쪽으로 머리를 아프게 하겠다"라고 투지를 불태웠다.

롯데는 주전 1루수 나승엽과 2루수 고승민이 스프링캠프 기간 사행성 오락실을 방문하면서 출전 정지 징계를 받아 전력 손실이 크다. 쓰임새가 다양한 베테랑 김민성이 방망이까지 뜨겁게 보여준다면 김태형 감독은 대환영할 수밖에 없다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 형수 법정 오열 안통했다...친형 부부, 횡령 혐의 '징역형' 최종 확정

2.

'23세 혼전임신' 하원미♥추신수, 눈물 펑펑 "어린 나이에 세남매 키워, 사랑 못줘 미안"

3.

[단독] 신예은, 원톱 주인공 우뚝..'여고생왕후' 주인공

4.

'24세 결혼' 선예, 첫째가 벌써 중학생.."딸만 셋 키워"(편스토랑)

5.

박찬욱, 칸 영화제 심사위원장 위촉…한국인 최초-亞 두번째 쾌거

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표]손흥민 LAFC '주장 완장'→부앙가는 장기계약…'흥부 듀오'는 계속된다 "구단이 보내준 신뢰에 감사"

2.

'WBC의 황제'는 일본입니다! 세계적 주목…여전히 강력한 선발진+'OPS 최고' 타선

3.

롯데 레이예스 살아있네! 1회초 선두타자 홈런 쾅! →52억 이영하 공략 [미야자키 현장]

4.

"불 끄면 그 생각 뿐" 오키나와의 잠 못드는 밤, 부상이탈→슬림해진 대표팀, '선택과 집중' 속 깊어지는 고민

5.

치명적 3연패...'봄 배구' 향한 OK의 마지막 승부수, 아쿼 세터 쇼타 재영입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.