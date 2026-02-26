"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버십 변화줬다

|
[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 27일부터 유료·주니어·패밀리 회원을 포함한 '2026 랜더스 멤버십' 모집을 진행한다. 이어 3월 3일부터는 '2026 시즌티켓'까지 판매하며 본격적인 시즌 준비에 나설 예정이다.
이번 개편의 핵심은 유료 멤버십 회원에게 제공되는 SSG닷컴 '쓱7클럽 티빙형' 서비스다. 가입 월인 3월부터 12월 말까지 10개월간 월 3,900원 상당의 멤버십이 제공되며, 이를 통해 OTT 티빙으로 프로야구 모바일 중계를 별도 비용 없이 시청할 수 있다. SSG랜더스는 해당 쓱세븐클럽 제공 혜택을 전체 모집 규모 기준으로 환산할 경우 약 10억원 이상에 달하는 가치로 보고 있어, 실질적 금액 체감이 가능한 멤버십으로의 확장 효과를 기대하고 있다.
각 등급별로 주어지는 전용 혜택은 멤버십 회원 만이 받을 수 있는 특별 굿즈와 전용 게이트 이용, 선예매 등 '차별화'에 초점을 맞췄다. ▲푸리(5만원) 등급 가입 고객에게는 야구장 야간경기 응원 필수 아이템인 라이트 스틱형 응원봉(15,000원 상당)과 함께 경기 6일 전 선예매, 스타벅스 게이트 선입장 혜택이 제공되며, ▲배티(9만 9천원) 등급 가입 고객은 경기 7일 전 선예매, 야구장 대표 패션 아이템인 짐색(39,000원 상당)과 함께 푸리 등급의 모든 혜택을 동일하게 받을 수 있다. ▲랜디(19만 9천원) 등급 가입 고객은 배티 혜택에 더해 선수단의 사인이 프린트 된 '다이나핏과 함께 하는 멤버십 전용 유니폼'(14만 5천원 상당)을 받을 수 있고, 별도 운영되는 랜디 등급 전용 게이트로 보다 편안하게 야구장을 출입할 수 있다.
SSG랜더스는 '2026 랜더스 멤버십' 출시를 기념해 무료 회원 등급 가입 고객에게도 혜택을 제공하는 특별 이벤트를 진행한다. 랜더스 앱/SSG닷컴 통합회원 가입 고객 중 700명을 추첨해 쓱7클럽 티빙형 7개월 이용권을 증정하고, 별도로 7명을 추가로 추첨해 SSG랜더스 선수들의 친필 사인 유니폼을 받을 수 있는 기회를 부여할 예정이다.
SSG랜더스는 '2026 랜더스 멤버십'과 함께 어린이(만 3~14세)들이 야구장을 방문해서 야구를 즐길 수 있도록 하기 위한 주니어 멤버십도 함께 출시한다. 전년 대비 5만원 인하된 가격인 12만원에 유니폼·전용 카드 등의 가입 선물 5종세트와 내야 필드석 이하 좌석 무료 입장(또는 1만원 할인) 혜택 및 그라운드 런 이벤트 참여권 등의 혜택을 만나볼 수 있다. 부모와 자녀가 함께 야구장에 방문하기 유리한 패밀리 멤버십(30만원)은 유료 멤버십 랜디 등급과 주니어 멤버십 결합 상품으로, 개별 가입 대비 저렴한 가격으로 함께 혜택을 누릴 수 있다.
멤버십은 27일부터 구단 공식 애플리케이션(SSG Landers App)에서 가입할 수 있다. 유료 멤버십과 패밀리 멤버십은 14시, 주니어 멤버십은 15시부터 가입 가능하다.
이어 3월 3일부터 판매되는 '2026 시즌티켓'에는 별도 예매 없이 나만의 자리를 확보할 수 있는 기존의 혜택에 온/오프라인에서 야구를 더욱 편리하게 즐길 수 있는 다채로운 혜택이 더해졌다.
SSG는 시즌티켓 구매 고객이 친구, 연인, 가족 등 다양한 동반인과 함께 야구장을 방문한다는 점에 착안해 랜더스 앱 내 별도 시즌티켓 회원 등급을 신설하고 7일전 선예매 혜택을 부여할 예정이다. 이와 함께 시즌티켓 실물 카드를 제공하고 최대 3인이 기명 이용하도록 함으로써 구매 고객이 보다 편리하게 야구장을 이용할 수 있는 환경을 조성했다. 또한 시즌 티켓 보유 고객에게도 2026년 12월말까지 사용 가능한 쓱7클럽 티빙형 서비스가 제공되며, 일반 입장 1시간 전 입장 및 시즌티켓 구매 고객 전용 게이트 이용 등의 차별화 서비스도 제공된다.
시즌 티켓 판매는 2026시즌 SSG랜더스의 공식 티켓 판매처인 SSG닷컴을 통해 진행된다. 전년 구매 고객은 3월 3일 11시부터 6일 18시까지 동일한 좌석을 재구매할 수 있으며, 특별 할인이 적용된다. 재구매 고객의 좌석 변경 혹은 추가 좌석 구매는 3월 9일 11시부터 10일 18시까지, 시즌티켓 신규 구매는 3월 11일 11시부터 12일 18시까지 진행된다.
2026 멤버십 및 시즌티켓에 관련한 자세한 내용은 구단 앱 공지사항과 공식 SNS(인스타그램·블로그)를 통해 확인할 수 있다.
