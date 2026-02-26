"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버십 변화줬다

기사입력 2026-02-26 17:14


"암표 막고, 실효성 있는 혜택 주세요" 팬들 목소리 들은 SSG, 멤버…

[스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 27일부터 유료·주니어·패밀리 회원을 포함한 '2026 랜더스 멤버십' 모집을 진행한다. 이어 3월 3일부터는 '2026 시즌티켓'까지 판매하며 본격적인 시즌 준비에 나설 예정이다.

SSG랜더스는 2025 시즌 종료 후 멤버십 회원들 대상으로 설문조사를 실시해 '암표 예방을 위한 티켓 예매 경쟁 완화'와 '실효성 높고 차별화된 혜택 제공'을 원하는 팬들의 목소리를 청취했다.

이러한 팬 의견들을 바탕으로 SSG랜더스는 '랜더스 멤버십'을 기존 티켓 혜택 중심 구조를 넘어, 온/오프라인에서 야구를 즐기고 온라인 쇼핑 플랫폼 SSG닷컴에서 실생활 혜택까지 누릴 수 있는 '야구 기반 라이프 스타일 멤버십'으로 개편했다.

이번 개편의 핵심은 유료 멤버십 회원에게 제공되는 SSG닷컴 '쓱7클럽 티빙형' 서비스다. 가입 월인 3월부터 12월 말까지 10개월간 월 3,900원 상당의 멤버십이 제공되며, 이를 통해 OTT 티빙으로 프로야구 모바일 중계를 별도 비용 없이 시청할 수 있다. SSG랜더스는 해당 쓱세븐클럽 제공 혜택을 전체 모집 규모 기준으로 환산할 경우 약 10억원 이상에 달하는 가치로 보고 있어, 실질적 금액 체감이 가능한 멤버십으로의 확장 효과를 기대하고 있다.

여기에 더해 유료 멤버십 회원들은 SSG닷컴 쓱배송(주간/새벽/트레이더스) 상품 주문 시 결제금액의 7% 고정 적립 혜택과 신세계몰·신세계백화점몰에서 사용할 수 있는 최대 7% 할인쿠폰도 매달 받을 수 있다.

유료 멤버십은 푸리/배티/랜디 3개 등급으로 구성된다. 공통 혜택으로는 일반 입장 1시간 전 선입장과 티켓 예매 수수료 면제가 제공된다. 아울러 암표 예방과 티켓 예매 경쟁 완화를 위해 경기당 예매 가능 매수를 기존 12매에서 6매로 조정했고, 가장 빠른 선예매가 가능한 등급들의 가입 기간을 3월말까지로 한정해 보다 더 많은 팬이 관람 기회를 얻을 수 있도록 했다.

각 등급별로 주어지는 전용 혜택은 멤버십 회원 만이 받을 수 있는 특별 굿즈와 전용 게이트 이용, 선예매 등 '차별화'에 초점을 맞췄다. ▲푸리(5만원) 등급 가입 고객에게는 야구장 야간경기 응원 필수 아이템인 라이트 스틱형 응원봉(15,000원 상당)과 함께 경기 6일 전 선예매, 스타벅스 게이트 선입장 혜택이 제공되며, ▲배티(9만 9천원) 등급 가입 고객은 경기 7일 전 선예매, 야구장 대표 패션 아이템인 짐색(39,000원 상당)과 함께 푸리 등급의 모든 혜택을 동일하게 받을 수 있다. ▲랜디(19만 9천원) 등급 가입 고객은 배티 혜택에 더해 선수단의 사인이 프린트 된 '다이나핏과 함께 하는 멤버십 전용 유니폼'(14만 5천원 상당)을 받을 수 있고, 별도 운영되는 랜디 등급 전용 게이트로 보다 편안하게 야구장을 출입할 수 있다.


SSG랜더스는 '2026 랜더스 멤버십' 출시를 기념해 무료 회원 등급 가입 고객에게도 혜택을 제공하는 특별 이벤트를 진행한다. 랜더스 앱/SSG닷컴 통합회원 가입 고객 중 700명을 추첨해 쓱7클럽 티빙형 7개월 이용권을 증정하고, 별도로 7명을 추가로 추첨해 SSG랜더스 선수들의 친필 사인 유니폼을 받을 수 있는 기회를 부여할 예정이다.


SSG랜더스는 '2026 랜더스 멤버십'과 함께 어린이(만 3~14세)들이 야구장을 방문해서 야구를 즐길 수 있도록 하기 위한 주니어 멤버십도 함께 출시한다. 전년 대비 5만원 인하된 가격인 12만원에 유니폼·전용 카드 등의 가입 선물 5종세트와 내야 필드석 이하 좌석 무료 입장(또는 1만원 할인) 혜택 및 그라운드 런 이벤트 참여권 등의 혜택을 만나볼 수 있다. 부모와 자녀가 함께 야구장에 방문하기 유리한 패밀리 멤버십(30만원)은 유료 멤버십 랜디 등급과 주니어 멤버십 결합 상품으로, 개별 가입 대비 저렴한 가격으로 함께 혜택을 누릴 수 있다.

멤버십은 27일부터 구단 공식 애플리케이션(SSG Landers App)에서 가입할 수 있다. 유료 멤버십과 패밀리 멤버십은 14시, 주니어 멤버십은 15시부터 가입 가능하다.

이어 3월 3일부터 판매되는 '2026 시즌티켓'에는 별도 예매 없이 나만의 자리를 확보할 수 있는 기존의 혜택에 온/오프라인에서 야구를 더욱 편리하게 즐길 수 있는 다채로운 혜택이 더해졌다.

SSG는 시즌티켓 구매 고객이 친구, 연인, 가족 등 다양한 동반인과 함께 야구장을 방문한다는 점에 착안해 랜더스 앱 내 별도 시즌티켓 회원 등급을 신설하고 7일전 선예매 혜택을 부여할 예정이다. 이와 함께 시즌티켓 실물 카드를 제공하고 최대 3인이 기명 이용하도록 함으로써 구매 고객이 보다 편리하게 야구장을 이용할 수 있는 환경을 조성했다. 또한 시즌 티켓 보유 고객에게도 2026년 12월말까지 사용 가능한 쓱7클럽 티빙형 서비스가 제공되며, 일반 입장 1시간 전 입장 및 시즌티켓 구매 고객 전용 게이트 이용 등의 차별화 서비스도 제공된다.

시즌 티켓 판매는 2026시즌 SSG랜더스의 공식 티켓 판매처인 SSG닷컴을 통해 진행된다. 전년 구매 고객은 3월 3일 11시부터 6일 18시까지 동일한 좌석을 재구매할 수 있으며, 특별 할인이 적용된다. 재구매 고객의 좌석 변경 혹은 추가 좌석 구매는 3월 9일 11시부터 10일 18시까지, 시즌티켓 신규 구매는 3월 11일 11시부터 12일 18시까지 진행된다.

2026 멤버십 및 시즌티켓에 관련한 자세한 내용은 구단 앱 공지사항과 공식 SNS(인스타그램·블로그)를 통해 확인할 수 있다.


나유리 기자 youll@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 후 韓 떠난' 김병세, 리조트급 美대저택 공개 "집 넓어 다이어트에 최적"

2.

‘아이유 예비 시모’ 강명주 암투병 끝 사망..오늘(27일) 사망 1주기

3.

효민, '보낸사람 강동원' 선물 인증…"충성을 다할게요"

4.

“식당서 노출 금지” 최현석, 뿔났다..얼마나 심했으면 안내문까지

5.

'고위험 산모' 남보라, 가족들 반대에도 "자연주의 출산하고 싶다" 선언 (편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세와 슈어저는 선발이 '당연직'이라는데, 그러면 전 KIA 투수는 트레이드? "선발 5명 베스트로 간다" TOR 감독

2.

[공식발표] 롯데의 충격선택! 사장·단장이 책임 떠안기로 → 도박 4인방 추가징계 없다

3.

'3+5 선발 상비군 시스템' 삼중 안전장치! 역시 투수전문가 감독은 계획이 있구나 → 두산 선발진 재건 프로젝트, 플랜A B C까지 대비한다 [미야자키 현장]

4.

"때론 물러서는 것도 책임의 한방식" '여성체육인' 박지영 스포츠윤리센터 이사장 772일만에 전격 사퇴[단독]

5.

"경기해야 하는데..." 오키나와 적신 봄비로 무산, '최종전' 대표팀, '첫 경기' KT '발 동동'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.