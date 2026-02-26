소유, 68→49kg 감량 후 확 달라진 얼굴형 "성형논란에 왜 고소 안하냐고" ('소유기')

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 소유가 "20kg이 빠졌다"라면서 자신의 관리법을 공개했다.
26일 유튜브 채널 '소유기 SOYOUGI'에는 "소유가 하는 관리가 어떤 거냐구요? 모두 알려드립니다"라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 소유는 "많은 분이 '피부 관리, 바디 관리 어떻게 하냐'고 질문을 많이 해주셨다"라면서 자신만의 관리법을 공개했다.
2024년 10월 관리에 눈을 떴다는 소유는 "피부과를 다니면서 알려주시더라. 25세부터 1년에 한 번 울써마지 리프팅 정도는 꾸준히 받아왔다"라면서 "작년 초부터 한 달에 한 번씩 피부과 관리를 받았다. 토닝은 꼭 받았다"라면서 했다.
이어 그는 "살 빠지고 나서 성형 논란이 생겼다. 그때 선생님이 '왜 고소 안 하냐'고 하시더라. 선생님은 내 얼굴을 한 달에 한번 계속 보니까 내 얼굴의 스토리를 다 한다"라면서 웃었다.
특히 소유는 얼굴형이 바뀐 이유에 대해 "현재 몸무게는 49kg이다. 다이어트 전 최대 몸무게는 68kg이었다"라고 솔직하게 털어놓은 뒤, "다들 10kg 감량한 줄 아시는데 정확히 따지면 20kg 감량한 거다. 그러면 얼굴형이 변하겠냐, 안 변하겠냐"라며 웃었다.
그는 "68kg이라는 사실을 말을 안 한 이유는 나 자신이 너무 수치스러웠다"라면서 "충격 받고 열심히 뺐다. 작년 4월 54kg에서 56kg에서 안 빠지더라. 고민하다가 근육을 뺐다. 유산소 운동 비중을 높였다. 근육이 빠지기 시작하면서 몸무게가 감소하기 시작하더라"라면서 자신만의 운동 루틴을 공개했다.또한 소유는 "예전에는 살 빼면 그냥 원하는대로 다 빠졌는데, 지금은 관리가 필수다"면서 기기 관리도 추천해 눈길을 끌었다.