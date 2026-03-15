한국은 17회 연속 진출 가능성 높은데, 일본은 3연패로 탈락 위기, 희비 엇갈리는 FIBA 여자농구 월드컵 최종예선

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한국과 일본 여자농구의 희비가 극명하게 엇갈리고 있다.
지난 2020년 도쿄올림픽에서 은메달을 따며 여자농구계에 센세이션을 일으켰고, 호주와 함께 어느새 아시아 여자농구의 양강 구도를 형성하던 일본임을 감안하면 다소 충격적인 결과라 할 수 있다.
일본은 지난 11일 예선 첫 경기인 헝가리전에서 65대77로 패하며 불안한 출발을 보였다. 일본이 FIBA 세계랭킹 11위인데, 헝가리가 20위인 것을 감안하면 '업셋'을 당한 것이다. 이어 열린 12일 호주전에서도 71대81로 패한 일본은 역시 세계랭킹이 16위로 뒤져 있는 튀르키예에도 패하며 단 1승도 거두지 못하고 있는 것이다.
일본은 이번 대회에서 파워와 높이에서 뒤지면서 뛰어난 조직력을 동반한 가드 농구의 강점을 보여주지 못하고 있다. 또 3경기 모두 전반에는 대등하거나 앞섰지만, 후반에 상대의 뒷심과 체력전에서 완전히 밀리며 패하는 패턴을 반복하고 있다.
이로 인해 일본 농구 특유의 빠른 트랜지션과 5아웃 전략도 효과적으로 작동하지 못하고 있다. 특히 센터까지 모두 가세한 전방위 외곽포로 상대의 수비 전술을 흐트러 뜨리는 것이 강점이었는데, 다카다를 비롯한 노장 센터진의 슛이 좀처럼 터지지 않으면서 이마저도 무위에 그치고 있다. 매 경기 20분 이상씩 소화한 7명 가운데 가드 야마모토 마이(52.8%)와 포워드 히라시타 아이카(41.9%)를 제외하곤 모두 필드골 성공률이 30%대에 그치며, 후반 승부처의 고비를 넘지 못하는 것도 3연패의 원인이 되고 있다.
또 헝가리전의 경우 1m92의 장신 포워드 도르카 유하즈(35득점), 튀르키예전에선 1m85의 장신 가드 케니디 부르케(25득점) 등 공격이 집중된 선수를 좀처럼 막아내지 못하며 수비에서도 상당한 약점을 노출하고 있다.
일본은 15일과 17일 각각 캐나다와 아르헨티나전을 앞두고 있는데, 만약 캐나다전마저 패한다면 남은 아르헨티나전과 관계없이 조 상위 3개팀에 주어지는 월드컵행 티켓을 놓치게 된다. 지난 3경기에서 보여줬던 일본의 전력과 기세를 감안한다면 세계랭킹 7위로 앞서고 있는 캐나다를 넘기는 사실상 쉽지 않아 보인다. 이럴 경우 일본은 지난 2006년 FIBA 여자농구 월드컵 브라질 대회 이후 20년만에 월드컵 무대에 나서지 못한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com