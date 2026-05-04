[오피셜]정몽열 KCC건설 회장, 부산 KCC 구단주 취임

사진제공=KBL

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[스포츠조선 김가을 기자]정몽열 KCC건설 회장이 부산 KCC이지스 프로농구단 신임 구단주로 취임한다.

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고(故) 정상영 KCC 명예회장의 삼남인 정몽열 신임 구단주는 전문 경영인으로 KCC건설 대표이사 사장, KCC건설 부회장 등을 거쳐 2020년 KCC건설 회장에 올랐다. 그룹 내 계열사를 이끌며 축적한 경영 노하우를 바탕으로 구단의 효율적 운영과 투자 효율성 제고, 브랜드 가치 강화 등 실질적 경영 개선과 농구단의 새로운 변화를 이끌 것으로 기대된다. 또한, KBL의 '리딩클럽'으로 대한민국 프로농구 발전에도 크게 기여할 것으로 주목 받는다.

한편, KCC는 5일 고양소노아레나에서 고양 소노와 2025~2026시즌 챔피언결정 1차전(7전4승제)을 치른다. KCC는 올 시즌 주축 선수들의 잦은 부상으로 정규리그를 6위로 마치는 데 그쳤다. 하지만 6강 플레이오프(PO)에서 원주 DB, 4강 PO에서 안양 정관장을 잡고 챔프전에 올랐다. 이제는 '0%의 기적'에 도전한다. KBL 역사상 정규리그 6위 팀의 챔프전 우승은 없었다. 다만, KCC는 2023~2024시즌 정규리그 5위 팀 최초로 챔프전에 올라 우승까지 달성한 기분 좋은 기억이 있다. 이상민 KCC 감독은 지난 1일 열린 미디어데이에서 "2년 전 0%의 기적을 썼듯이 올해도 6위로 '0%의 기적'을 만들고 싶다. 선수들이 경험도 많고 중요한 경기에서 어떻게 이기는지 아는 만큼 단단히 준비해서 우승까지 가보겠다"고 다짐했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com