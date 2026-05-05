"일부 심판, 조사가 필요하다!" 보스턴 에이스의 작심 비판 "왜 나만 노렸던 걸까. 엠비드 플랍이 게임 망치고 있다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] "일부 심판은 조사가 필요하다!"

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보스턴 셀틱스 에이스 제일런 브라운이 충격적 발언을 했다.

보스턴은 동부 컨퍼런스 1라운드에서 필라델피아 76ers에 7차전 혈투 끝에 패했다.

제일런 브라운은 시리즈가 끝난 뒤 자신의 SNS에 판정에 강한 불만을 나타냈다.

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그는 보스턴 탈락이 확정된 뒤 트위치 생방송에서 '수많은 선수들이 계속 밀어낸다. 농구 플레이에서 흔한 일이다. 모든 선수들이 다 그러는데, 왜 나만 노리는 것인가. 분명 의도가 있었다. 아마도 내가 정규리그에서 심판들을 비판하고 말했기 때문일 것'이라고 했다.

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그는 발언의 수위를 높였다. 그는 '조사가 필요한 심판들도 있다. 그런 심판이 3명이나 있다'고 했다.

브라운의 이런 비판은 근거가 있다. 데이터에서 나온다. 그는 올 시즌 플레이오프에서 10개의 공격자 파울이 불렸다. 올 시즌 플레이오프 1위다. 게다가 경기당 평균 파울이 정규리그보다 약 3배가 늘어났다.

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워낙 치열한 몸싸움을 하는 플레이오프의 특징을 감안하더라도 파울 숫자는 기하급수적으로 늘어난 게 사실이다.

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그는 이미 필라델피아의 에이스 조엘 엠비드에 대해서도 비판한 바 있다. 그는 '조엘 엠비드는 역대 최고 빅맨 중 한 명이지만, 플라핑(헐리우드 액션)이 게임을 망치고 있다'고 했다.

엠비드의 플랍 동작에 심판진이 속아 넘어가고 있다고 지적했다.

올 시즌 브라운은 강렬함을 보였다. 보스턴의 에이스로서 맹활약했다. 정규리그 MVP 후보로 떠오르기도 했다.

제이슨 테이텀이 없는 보스턴을 이끌었다. 하지만, 플레이오프에서 다소 부진했다. 결국 보스턴은 필라델피아에게 업셋을 당했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com