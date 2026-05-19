정규리그 MVP 2연패 달성. SGA 이제 역대 톱 10 플레이어에 진입할 시간이다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 역대 최고 톱 10에 들 수 있는 기반을 마련했다. 샤이 길저스 알렉산더가 2연속 정규리그 MVP 석권에 성공했다.

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일찌감치 예견됐던 일이다.

오클라호마시티 선더는 올 시즌 최고의 승률을 거뒀다. 서부 1위였다. 정규리그는 독보적이었다.

그는 강력한 기록도 남겼다. 40경기 연속 20득점 이상을 기록했다. NBA 역대 최고 기록을 경신 중이다. 아직도 현재진행형이었다.

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그는 정규리그에서 평균 31.1득점, 6.6어시스트, 4.3리바운드를 기록했다.

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더욱 강력한 부분은 그의 공격 효율과 거기에 따른 시너지 효과였다. 매 경기 상대 수비의 더블팀 집중 견제를 받았지만, 길저스 알렉산더는 굴하지 않았다.

게다가 2옵션 제일런 윌리엄스가 장기 부상으로 정규리그 대부분 결장. 하지만, 길저스 알렉산더는 오클라호마사티를 서부 1위로 올려놓았고, 결국 MVP를 차지했다.

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2연속 MVP다. 이제 레전드의 반열에 올라섰다.

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그는 역대 톱 10의 위치에 한발짝 다가섰다.

이미 NBA의 대표적 빅 마우스 켄드릭 퍼킨스는 '샤이 길저스 알렉산더가 역대 톱 10 플레이어로 올라설 것'이라고 했다.

단, 하나의 조건이 있었다.

그는 이미 길저스 알렉산더의 정규리그 MVP 2연패를 확신하면서 '오클라호마시티가 이번 플레이오프에서 연속 우승을 차지한다면 그는 역대 톱 10 안에 드는 선수가 될 것'이라고 했다.

단지 2년 연속 우승을 이끌었다는 이유만으로, NBA 역대 톱 10 플레이어에 들어간다는 주장은 너무 성급할 수 있다.

그는 최근 2시즌 가장 뛰어난 선수다. 지난 시즌 정규리그, 컨퍼런스, 파이널 MVP를 독식했다.

그리고 이번 정규리그 MVP 2연패를 달성했다.

플레이오프에서 우승을 차지하면 근 10년 간 없었던 챔프전 2연패를 달성한다. 그 중심에는 길저스 알렉산더가 있을 수밖에 없다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com