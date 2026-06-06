경기종료 9.5초전 샌안토니오에 무슨 일이? 웸비 뼈아픈 패스실책→자유투 헌납. 샌안토니오, 104-105 패배. 뉴욕 닉스 파죽 2연승

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[스포츠조선 류동혁 기자] 경기종료 9.5초를 남기고 샌안토니오 스퍼스는 너무나 뼈아픈 실책을 저질렀다.

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뉴욕 닉스의 공격이 실패했다. 104-104 동점 상황.

샌안토니오의 대역전극이 눈에 보이는 순간이었다. 그런데, 예상치 못한 턴오버가 나왔다.

웸반야마는 앞으로 패스를 했다. 스테판 캐슬은 그 패스를 보지 못했다. 결국 패스는 연결되지 못했고 뉴욕 에이스 브런슨이 볼을 잡았다. 웸반야마는 파울을 저질렀다.

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역전 상황에서 뼈아픈 실책, 그리고 뒤이은 파울로 인해 자유투를 헌납했다.

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브런슨은 2개 중 1개의 자유투를 넣었고, 그대로 결승 득점이 됐다. 샌안토니오는 마지막 공격에서 웸반야마가 미드 점퍼를 던졌지만, 림을 통과하지 못했다.

뉴욕은 6일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 샌안토니오 프로스트 뱅크 센터에서 열린 2025~2026시즌 NBA 챔피언결정(7전4선승제) 2차전에서 샌안토니오를 105대104로 눌렀다.

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4일 1차전 105-99로 이긴 뉴욕은 원정 2경기를 모두 역전승을 장식했다.

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남은 5경기 2승만 더하면 뉴욕은 1973년 이후 무려 53년 만에 NBA 정상에 오른다. 3, 4차전은 뉴욕의 홈인 매디슨 스퀘어 가든에서 열린다.

제일런 브런슨(20득점 5리바운드 6어시스트), 칼 앤서니 타운스(21점 13리바운드 4어시스트), 미칼 브리지스(20득점)가 고르게 활약했다. 샌안토니오는 웸반야마가 29득점으로 고군분투했다.

미국 ESPN은 경기가 끝난 뒤 '뉴욕 닉스는 믿을 수 없는 승리를 거뒀다. 샌안토니오 스퍼스는 여전히 시리즈를 뒤집을 수 있는 힘이 있다. 단, 빅터 웸반야마와 칼 앤서니 타운스의 매치업의 우위를 보이지 못한다면, 시리즈는 뉴욕으로 유리하게 전개될 수도 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com