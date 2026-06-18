천혜의 제주도에서 유소년 국제 농구대회 열린다…KCC, 19~21일 7개국-47개팀 참가 클럽 농구잔치 개회

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] 남자프로농구 부산 KCC가 19일부터 21일까지 3일간 제주시 함덕 일대에서 'KCC이지스와 함께하는 국제 유소년 클럽 농구대회'를 개최한다.

Advertisement

이번 대회는 한국을 비롯해 필리핀, 중국, 싱가포르, 홍콩, 몽골, 카자흐스탄 등 총 7개국의 유소년 클럽 팀들이 참가해 국경을 넘어 농구를 통한 교류와 화합의 장을 펼칠 예정이다.

KCC 구단은 "또,한국 최고의 휴양지 중 하나이자 천혜의 자연환경을 자랑하는 제주에서 열리는 국제 유소년 클럽 농구대회라는 점에서 큰 의미를 갖는다"고 말했다.

대회에는 U9, U10, U11, U12, U13, U14 등 총 6개 종별에 걸쳐 47개 팀이 참가하며, 각국을 대표하는 유소년 선수들이 수준 높은 경기력을 선보일 것으로 기대를 모으고 있다.

Advertisement

이번 대회는 단순한 경쟁을 넘어 미래 농구 인재 육성과 국제 스포츠 교류 확대를 목표로 기획됐다. 참가 선수들은 경기뿐 아니라 다양한 문화 교류와 우정을 나누며 글로벌 스포츠 인재로 성장할 수 있는 소중한 경험을 쌓게 될 것으로 기대된다.

Advertisement

구단은 "모든 경기는 라이브 스트리밍 플랫폼 'SOOP'을 통해 생중계되어 현장을 찾지 못하는 농구 팬들도 언제 어디서나 대회의 열기를 함께할 수 있다"라고 설명했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com