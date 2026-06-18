'쿄야마 굿바이' 롯데, 새 아쿼 '최고 153㎞' 이이무라 쇼타 영입…대만 춘계리그 ERA 1위 [공식발표]

사진제공=롯데 자이언츠

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[스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 마침내 새로운 아시아쿼터를 영입했다.

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롯데 구단은 18일 "팀 마운드 강화를 위해 일본 출신 이이무라 쇼타를 아시아쿼터 선수로 총액 7만 달러에 영입했다"고 밝혔다.

이이무라 쇼타는 1m84, 86kg의 체격을 갖춘 우완 투수이다. 평균 147km, 최고 153km의 직구 구위와 스트라이크 존 낮은 코스를 공략할 수 있는 변화구 제구가 강점이다.

특히 슬라이더, 커브, 싱커 등 좌우 횡적 움직임이 좋은 변화구와 종으로 떨어지는 스플리터까지 고루 갖추어 효과적인 경기 운영을 할 수 있는 유형으로 평가받는다.

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일본 KMG홀딩스를 거쳐 대만 타이완 라이프에서 도전을 이어간 이이무라 쇼타는 올해 대만 춘계리그에서 29이닝을 소화하는 동안 평균자책점 0.93을 기록하며, 해당 부문 1위에 오르는 등 마운드 위에서 안정감을 보여주었다.

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계약을 마친 이이무라 쇼타는 "팀이 현재 어려운 상황에 있지만, 후반기 성적 반등을 이뤄낼 수 있도록 팀을 위해 헌신할 준비가 되어있다"며 "기회를 주신 구단과 팬 분들을 위해 이기는 경기를 마운드에서 보여드리겠다"고 말했다.

이이무라 쇼타는 행정 절차가 완료되는 대로 1군 선수단에 합류할 예정이다. 구단은 기존 아시아쿼터 선수인 쿄야마 마사야에 대한 웨이버 공시를 KBO에 요청했다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com