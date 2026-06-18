'한계를 넘어, 코트 위에서 증명하라'고양 소노, 청소년 3X3 농구 챔피언십 개최…7월25~26일 500만원 상당 경품, 자유투 챌린지 등 이벤트도 다양

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] '한계를 넘어, 코트 위에서 증명하라.'

Advertisement

남자프로농구 고양 소노가 다음달 25일부터 26일까지 이틀간 고양소노아레나 지하 2층 보조경기장에서 '2026 고양 소노X스파이더 청소년 3X3 농구 챔피언십'을 개최한다.

올해로 세 번째를 맞이하는 챔피언십은 글로벌 스포츠 브랜드 스파이더(SPYDER)와 토당청소년수련관이 함께해 청소년에게 건강한 스포츠 활동과 도전의 기회를 제공하고, 건전한 스포츠 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이번 챔피언십은 중등부 32팀, 고등부 32팀 등 총 64개 팀을 모집, 첫째 날에는 조별리그 예선전을 진행하고, 둘째 날에는 본선 토너먼트 및 결승전을 통해 최종 우승팀을 가린다.

Advertisement

참가 대상은 대한민국농구협회에 등록되지 않은 중·고등학생 연령 청소년이며, 팀당 4명에서 6명으로 구성할 수 있다.

Advertisement

참가 신청은 18일부터 7월 4일까지 온라인 구글폼을 통해 선착순으로 진행되며, 고양특례시 관내 청소년을 우선 모집한다.

시상으로는 우승팀에 30만원 상당 백화점 상품권과 스파이더 백팩이 제공되며, 준우승팀에는 20만원 상당 백화점 상품권, 공동 3위에는 5만원 상당 백화점 상품권이 수여된다.

Advertisement

또 소노호텔앤리조트 숙박권과 스파이더 제품을 포함한 총 500만원 상당의 경품 추첨과 자유투 챌린지, 3점슛 콘테스트 등 다양한 현장 이벤트도 함께 운영될 예정이다.

Advertisement

소노 이기완 단장은 "대회를 함께 만들어가기 위해 참여해 준 스파이더와 토당청소년수련관 관계자에게 감사하다"라며 "청소년들이 코트 위에서 흘린 땀을 통해 배운 협동과 존중의 가치가 건강한 성장의 밑거름이 되기를 바란다"라고 말했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com