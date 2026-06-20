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이현중에 악재? ESPN의 진단 "샌안토니오, 올 여름 웸비 보좌할 백업센터 영입이 핵심. 차세대 3&D 신예 카터 브라이언트 중용"

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사진제공=대한농구협회
사진제공=대한농구협회
이현중에 악재? ESPN의 진단 "샌안토니오, 올 여름 웸비 보좌할 백업센터 영입이 핵심. 차세대 3&D 신예 카터 브라이언트 중용"

[스포츠조선 류동혁 기자] 샌안토니오 스퍼스는 올 시즌 NBA 파이널에서 큰 경험을 했다.

돈을 주고도 살 수 없는 '쓴 경험'을 값지게 했고, 큰 교훈도 얻었다. 빅터 웸반야마를 중심으로 한 지금 구조는 충분히 정상을 노릴 만하다. 단, 보강이 필요하다는 것을 뼈져리게 느꼈다.

미국 ESPN은 20일(한국시각) 샌안토니오의 다음 시즌 필요한 부분들을 정밀분석하는 기사를 게재했다.

이 매체는 '파이널 패배 이후 빅터 웸반야마는 피로가 (패배의) 한가지 요인이었다고 인정했다. 웸반야마는 44분을 뛰었다. 웸반야마의 백업센터 코넷은 지난 여름 FA로 4년간 4100만 달러 계약을 맺었는데, 4분을 뛰었다'고 보도했다. 즉, 비 시즌 백업진의 보강 혹은 웸반야마의 휴식을 보장할 수 있는 다른 포메이션이 필요하다는 점을 지적했다.

플레이오프에서 부진했던 디애런 팍스에 대한 얘기도 있었다.

이 매체는 '디애런 팍스가 다음 시즌 주전 메인 볼 핸들러가 될 지는 미지수다. 데릭 하퍼는 제 역할을 했고, 좀 더 많은 시간을 요구할 가능성이 높다. 하지만, 내부적으로 샌안토니오는 팍스를 프랜차이즈 주전 포인트 가드로 계속 유지할 예정이다. 이번 플레이오프에서 부진했지만, 2029~2030시즌까지 천문학적 연봉을 받는 팍스를 계속 신뢰할 예정'이라고 했다.

가장 중요한 부분들의 분석도 나왔다.

샌안토니오 단장 브라이언 라이트는 '일단 로스터 내 모든 선수들이 빅터 웸반야마와 어떻게 어울리는 지 먼저 평가할 것이다. 이후 주요 결정을 내릴 것'이라고 했다.

당연하다. 웸반야마는 절대 에이스이고, 샌안토니오의 미래를 책임질 리그 최고 선수다.

연합뉴스
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이현중에 악재? ESPN의 진단 "샌안토니오, 올 여름 웸비 보좌할 백업센터 영입이 핵심. 차세대 3&D 신예 카터 브라이언트 중용"

그리고 이현중과 연관된 보도도 나왔다. 이현중은 이번 서머리그에서 샌안토니오 스퍼스 유니폼을 입고 뛴다. 그는 3&D 자원으로 샌안토니오 로스터 진입을 노린다. 최소 투웨이 계약까지 따내려는 목표다.

ESPN은 '웸반야마, 폭스, 캐슬, 바셀, 샴페니로 구성된 선발 라인업은 강력하다. 플레이오프에서 평균 8.5분을 소화한 카터 브라이언트도 포함된다. 브라이언트는 내년 시즌 3&D 윙으로 더 두드러진 역할을 맡을 것으로 예상되며, 캐슬에 이어 팀 내 두 번째로 좋은 수비수로 자리잡을 것으로 예상된다'고 했다.

샌안토니오는 파이널에서 뉴욕의 윙자원 OG 아누노비, 미칼 브릿지스에게 밀렸다. 즉, 샌안토니오의 윙자원, 특히 3&D 자원은 이현중이 파고들 수 있는 포지션이었다.

카터 브라이언트는 2m3의 키에 2m13의 윙스팬을 지닌 강력한 운동능력과 수비력을 지닌 윙 자원이다. 이번 파이널에서 3&D로 기용되면서 벤치의 핵심 자원으로 자리매김했다.

이 매체는 '샌안토니오는 내년 시즌 백업 스트레치 빅맨이 필요하다. 웸반야마와 함께 선발 출전하거나 함께 뛸 수 있는 콤보 스트레치 빅맨이 필요하다'고 했다.

뛰어난 3점슛 능력, 경기 흐름을 정확히 읽는 이현중의 헌신적 오프 더 볼 무브, 그리고 공수 겸장의 강력한 활동력까지 지닌 이현중의 플레이는 샌안토니오의 팀 컬러와 확실히 맞아 떨어진다.

샌안토니오 브라이언 라이트 단장이 이현중의 B.리그 플레이 영상을 보고 '당장 서머리그 계약을 해야 한다'고 지시를 내린 이유다. 샌안토니오는 견실한 3&D 유형의 윙 자원이 필요하지만, 당장 급한 자원은 빅맨이다. 현실적인 샌안토니오 비 시즌 팀 현실이다. 과연 이현중이 샌안토니오에서 살아남을 수 있을까. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

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