르브론의 빈자리, 쿠밍가가 메운다. LA레이커스, 애틀랜타와 사인 앤 트레이드 급물살.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스의 빈 자리를 조나단 쿠밍가로 채울 수 있다. LA 레이커스의 플랜이다.

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최근 쿠밍가의 트레이드가 급물살을 타고 있다.

미국 스포츠 전문매체 ESPN은 14일(이하 한국시각) 'LA 레이커스가 조나단 쿠밍가의 영입 프레임을 짜고 있다. 애틀랜타와 LA 레이커스의 트레이드가 급물살을 타고 있다'고 했다.

조나단 쿠밍가는 지난 시즌 골든스테이트 워리어스에서 애틀랜타 호크스로 이적했다.

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올 시즌 쿠밍가는 2430만 달러의 연봉을 받아야 한다. 하지만, 팀 옵션이 있다. 애틀랜타가 2430만 달러를 지급하고 쿠밍가를 보유할 수도 있고, 계약을 거부하고 FA로 풀 수도 있다.

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애틀랜타는 계약을 거부했고, 쿠밍가는 사실상 FA 상태다. 하지만, 2430만 달러의 연봉으로 그를 영입하려는 팀은 많지 않다.

쿠밍가가 페이컷을 하면 당연히 러브콜이 쇄도할 수 있다. 여전히 시장 가치가 있다. 단, 쿠밍가는 LA 레이커스를 원한다.

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때문에 애틀랜타와 우선 계약한 뒤 LA 레이커스와 사인 앤 트레이드 방식으로 이적할 가능성이 높아지고 있다. LA 레이커스는 쿠밍가를 원하지만, 샐러리캡 여유분이 많지 않다.

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이 매체는 'LA 레이커스와 조나단 쿠밍가는 상대를 서로 원하고 있다. LA 레이커스는 2년 2570만 달러의 계약이 남아있는 재러드 밴더빌트를 트레이드 카드로 사용하려 한다. 애틀랜타는 달튼 크넥트, 제이크 라라비아를 원하지만, 사인 앤 트레이드의 샐러리를 맞추기 위해서는 밴더빌트가 적합하다. LA 레이커스는 애틀랜타의 요구조건을 맞춰주기 위해 2023년 1순위 스왑권까지 얹어주려 한다'고 했다.

LA 레이커스는 르브론 제임스와 결별했다. 루카 돈치치와 오스틴 리브스가 팀의 핵심이다. 하지만, 르브론의 공백을 메워야 한다.

공수 겸장이자 평균 20득점 이상의 득점을 뽑아낼 수 있는 쿠밍가는 적격이다. 에너지 레벨이 좋고, 오프 더 볼 움직임도 좋다. 돈치치, 리브스와 상성에서도 맞을 공산이 높다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com