'서든어택', 서비스 20주년 기념 팝업스토어 15일 성수동에 오픈

기사입력 2025-08-07 14:27


'서든어택', 서비스 20주년 기념 팝업스토어 15일 성수동에 오픈

넥슨은 온라인 FPS 게임 '서든어택'의 서비스 20주년을 기념하는 팝업스토어를 오는 15일 서울 성수 세원 정밀창고에서 오픈한다고 밝혔다.

15일부터 24일까지 운영하는 이번 팝업스토어는 서비스 20주년을 맞아 '서든어택' 최초로 선보이는 유형의 이벤트로, 훈련소를 연상케하는 '서든캠프' 콘셉트로 조성한다. 현장을 찾은 방문객은 각종 스탬프 미션에 참여해 3개 스탬프 획득 시 슬러시 음료와 1만 '넥슨캐시'를, 6개 스탬프 획득 시 5000 'SP'와 'P90_v2(MG) 20th 니케 영구제' 무기를 획득할 수 있다. 빠른 입장을 희망하는 방문객은 네이버 지도에서 사전 방문 예약이 가능하다.

서비스 20주년 당일인 23일에는 팝업스토어 현장에서 생일파티 쇼케이스를 진행한다. 오후 6시 30분부터 김태현 디렉터가 등장해 생일을 기념하는 다양한 행사와 기념 업데이트 계획을 발표하며, 앞서 오후 2시부터 오프닝 토크, 20주년 기념 '서든라이브' 방송, 올스타전, 스페셜 게스트가 출연하는 '서든캠프' 체험 영상 상영, 퀴즈쇼 행사를 진행한다. 모든 이벤트는 '브레드' SOOP 방송국과 '서든어택' 유튜브 채널에서 생중계한다.

넥슨은 이번 팝업스토어 오픈 계획 공개를 기념해 7일 오후 7시 '브레드' SOOP 방송국에서 '20주년 웰컴 디렉터 LIVE' 특별 방송을 선보인다. 김태현 디렉터와 행사 준비에 참여한 구성원이 출연해 20주년을 기념하는 다양한 이벤트, 게임 업데이트, 팝업스토어 구성, 쇼케이스 계획을 소개하고 시청자를 위한 아이템 쿠폰도 제공한다.

이와 함께 7일부터 21일까지 서비스 20주년을 맞이한 '서든어택'을 응원하면 추첨에 따라 최대 20만 'SP'를 선물하는 '20주년 서든해 응원해' 이벤트를 진행한다. 홈페이지에서 '브레드'와 '초이'를 선택하면 응원번호를 제공하고, 23일 쇼케이스에서 진행하는 추첨 결과에 따라 끝자리 번호 일치 개수에 맞춰 'SP'를 지급한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

