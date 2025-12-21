방탄소년단 RM, 하이브에 작심 발언 "우리에게 애정 가져달라"

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 소속사 하이브에 대해 의미심장한 발언을 남겼다.
21일 방탄소년단 멤버 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국은 팬 플랫폼 '위버스'를 통해 완전체 라이브 방송을 진행했다. 이날 방송에서 멤버들은 근황부터 향후 컴백 계획까지 다양한 이야기를 나누며 팬들과 소통했다.
제이홉은 내년 완전체 컴백을 앞두고 "26년은 우리에게 중요한 해이지 않냐"라고 운을 뗐고, RM은 "2026년도는 방탄의 해로 가자. 진짜 큰 거 온다"며 컴백에 대한 기대감을 높였다.
그러나 RM은 소속사 하이브에 대해 의미심장한 발언을 이어가 눈길을 끌었다. 그는 돌연 "난 우리 회사가 우리한테 애정을 가져줬으면 좋겠다"라고 말했고, 이에 지민은 크게 웃음을 터뜨렸다. 제이홉은 "왜? 어떤 이유지?"라며 의아해했고, 진 또한 "우리에게 관심이 없나? 회사가? 우리한테 열심히 뭐 해주잖아"라고 반문했다. 이에 RM은 "나 이런 말 잘 안 하지 않냐. 그냥 모르겠다. 좀 더 우리를 보살피고 보듬어줬으면 좋겠다"고 솔직한 심정을 전했다.
앞서 RM은 지난 16일에도 "빨리 (컴백)하고 싶어 미쳐버리겠다. 이번 연말 정말 싫다"며 "얼마나 진행됐다고 말을 못 한다. 회사는 언제 (컴백일을) 발표하나. 하이브 발표 좀 빨리 해달라"고 토로했다. 그는 지난 6일에도 팀 활동과 관련한 여러 고민을 털어놓았다. 그는 "해체를 하는 게 나을까, 팀을 중단하는 게 나을까 그런 생각을 몇만 번 했다"며 "그럼에도 팀을 하는 건 저희끼리의 사랑이 있고, 팬 여러분에 대한 사랑과 존중이 있기 때문"이라고 했다.
활동 공백에 대해서도 솔직하게 밝혔다. "주변에서 '왜 2025년 하반기 날렸냐', '왜 아무것도 안 했냐'라고 많이 물어보시는데, 저희도 날리고 싶지 않았다. 나도 전역하고 많이 활동하고 싶었다"며 "우리가 하반기에 활동하지 않기로 한 이유가 있었다. 그런데 제가 다 말씀드릴 수 없다. 그런 말을 할 권리가 내게 없다"고 말했다.
또한 "정말 활동하고 싶었다. 마지막 콘서트가 2022년 10월이니 벌써 3년이 넘었다. 공연을 당장 하고 싶지만 준비할 것이 많고 개인적인 부담도 크다"며 최근 심경을 고백했다. 이어 "지난달부터는 잠도 제대로 못 자고, 수면제 처방을 고민할 만큼 힘들었다"고 털어놓았다.
한편, 방탄소년단은 지난 2022년 진의 입대를 시작으로 군백기를 맞았으며, 지난 6월 슈가의 소집해제를 끝으로 전 멤버가 국방의 의무를 마쳤다. 내년 봄 완전체 컴백을 앞두고 있어 팬들의 관심이 집중되고 있다.