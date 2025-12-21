손흥민은 대체 어떤 리더였나..."정말 미친 짓"→"불필요한 행동으로 퇴…

[스포츠조선 이현석 기자]손흥민은 어떤 리더였을까. 새로운 주장 크리스티안 로메로의 수난시대다.
토트넘은 21일(한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 리버풀과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드에서 1대2로 패배했다.
아쉬움이 컸다. 전반 33분 터진 사비 시몬스의 퇴장 이후 토트넘은 2골을 연속해서 실점했다. 이후 히샬리송의 만회골이 있었으나, 후반 38분 로메로의 경고 누적 퇴장이 나오며 추격할 힘을 잃었다. 결국 1대2로 패배했다.
로이터연합뉴스
경기 후 비판의 화살은 로메로에게 향했다. 영국의 풋볼런던은 로메로에게 평점 3점을 부여하며 '리버풀의 첫 번째 득점 상황에서 공을 빼앗겼고, 두 번째 골 장면에서는 에키티케에게 밀려서 실점했다. 이후 토트넘이 동점골을 넣기 위해 공세를 펼치던 중 코나테를 차며 불필요하게 퇴장당했다'고 지적했다.
맨유 레전드 게리 네빌은 로메로에 대해 "첫 골을 내주면서 팀에 실점을 안겨줬다. 팀이 이제 막 만회하려는 참이었는데, 그런 실수를 하다니. 도대체 무슨 짓을 한 것인가"라며 지적했다. 이어 "정말 미친 짓이다. 심판이 어쩔 틈도 없게 만들었다. 정말 어리석은 짓이다"라고 덧붙였다.
제이미 레드냅 또한 "로메로가 한 행동은 로메로다운 행동일 뿐이다. 심판 바로 앞에서 시비 걸고 누군가를 발로 차는 건 정말 어처구니없는 짓이다. 너무 멍청한 짓이다. 네 살짜리 아이가 그런 짓을 했다면 '뭐 하는 거니?'라고 했을 것이다. 정말 어처구니없는 행동이다"고 비판했다.
로이터연합뉴스
로메로의 이러한 문제는 최근 문제가 아니다. 토트넘 합류 이후 꾸준히 기행으로 문제가 제기된 바 있다. 주장으로서 팀의 중심을 잡아줘야 할 선수가 그런 행동을 범한 것은 쉽게 납득하기 어렵다. 토트넘 소식에 정통한 폴오키프 또한 과거 개인 SNS를 "솔직히 말해서 로메로는 리더십 면에서 전혀 효과가 없다. 그의 실력에 대해서는 논쟁의 여지가 없다. 이는 완전히 다른 문제"라고 언급한 바 있다.
로메로는 올 시즌 프랭크 감독 부임 후 손흥민이 떠나며, 새로운 팀의 리더로 낙점됐다. 지난 2021년 토트넘으로 이적한 로메로는 합류 이후 줄곧 토트넘 주전으로 활약했고, 리더십을 인정받기도 했다. 주장 완장을 받았고, 곧이어 연장 계약도 체결했다. 하지만 손흥민이 보여줬던 리더십을 로메로에게는 찾을 수 없다. 도리어 팀의 문제까지 안겨주는 모습이다. 토트넘의 주장 완장을 차기 위해서는 조금 더 성숙해져야 하는 로메로다.