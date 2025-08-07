모바일 MMORPG '열혈강호: 귀환', 7일 국내 정식 출시

|
킹넷이 개발하고 파이펀게임즈와 엠게임이 공동 서비스중인 모바일 MMORPG '열혈강호: 귀환' 7일 국내 정식 출시됐다.
'열혈강호: 귀환'은 인기 무협 만화 '열혈강호' IP를 기반으로 제작된 모바일 MMORPG로, 원작의 인물과 세계관을 게임 전반에 반영한 것이 특징이다. 직업별 무공 조합과 전략 전투 시스템, 정사대전·영수 육성·장비 강화 등 클래식 MMORPG 요소를 중심으로, 사부·제자 관계, 진영 시스템, 친목 콘텐츠 등 PvP와 커뮤니티 기능이 연결돼 있다. 특히 레벨 달성이나 퀘스트 완료 등 성장 단계에 따라 콘텐츠가 순차적으로 열리는 구조로, 초보자도 게임에 자연스럽게 적응할 수 있도록 설계됐다고 회사측은 전했다.
정식 출시를 기념해 오는 14일까지 매일 출석, 임무 달성, 진영 전투 등을 통해 한정 칭호, 코스튬, 팬더 영수, 강화 아이템 등의 보상이 제공되며, 장비 드랍률·경험치·강화 확률 증가 등 서버 전체 버프도 적용된다. 또 영수 임무를 완료하거나 일정 레벨에 도달하면 희귀 영수를 무료로 획득할 수 있다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com