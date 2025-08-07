[SC현장] ‘SBS 대상’ 노린 이경규 “자빠지면 크게 일어난다” 김원…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 이경규가 야심차게 내놓은 페이크 리얼리티 예능 '마이 턴'이 베테랑 예능인들과 뉴페이스들이 뒤섞인 '욕망돌' 프로젝트로 출격했다. 이경규는 예능 대상 재탈환을 꿈꿨고 이수지·김원훈·추성훈은 대세 행보를, 박지현·남윤수는 신인 루키로 도약을 노리며 '한탕'을 향한 질주를 시작했다.
탁재훈 역시 "SBS 대상은 하나다. 2개 주지 않는다. 제가 2023년도에 받았으니까 1년 건너뛰고 받는 게 가장 맛있다"라며 출사표를 던졌다. '음악의 신'으로 페이크 다큐를 경험한 그는 "'마이 턴'은 감 있는 분들이라 회차마다 빨라져서 위기감이 느껴지긴 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.
추성훈은 "우리 멤버들이 성공할 수 있다고 믿고 있는 섹시 담당"이라며 "이런 촬영은 처음이다. 반 연기, 반 진짜가 섞여 있어서 너무 재밌었다"고 전했다.
이수지는 "난 '마이 턴'에서 키를 쥐고 있다. 다양한 욕망들 사이에서 카멜레온 같은 다양한 역할을 보여준다. 마지막까지 놓치지 말아달라. 경규잡이는 내가 한다"고 자신감을 드러냈고 이경규 역시 "촬영 끝난 후에 '내일 보자'고 하더니 아예 다른 캐릭터로 또 나오더라"며 이수지의 다채로운 연기를 예고했다.
트롯돌의 중심에서 묵묵히 자리를 지킨 김원훈은 "트롯돌 멤버인 줄 알았는데 매니저를 하게 돼 억울한 모먼트가 많은 캐릭터"라고 자신을 설명했다.
예능 루키 박지현은 "어쩌다 이런 일이 생겼는지 모르겠지만 이번 기회 삼아서 톱급 연예인이 되고 싶다"며 솔직한 야망을 드러냈다.
추성훈은 시청률 목표에 대해 "4%도 대단하다고 하시는데 두 배인 8%로 목표를 잡고 싶다"고 밝혔다. 이경규는 "요즘은 시청률보다 화제성이 중요하다. 저희 프로그램은 화제성은 이미 먹고 들어간다"고 자신감을 보였다.
이경규표 야심작 '마이 턴'은 7일 첫방송을 시작으로 매주 목요일 오후 9시 방송된다.
