"오늘의 주인공 나애용"…'좀비딸' 마스코트 애용이, 귀여움 한도초과

'좀비딸'이 세계 고양이의 날을 맞아 관객들의 사랑을 한몸에 받고 있는 캐릭터 애용이 스페셜 포스터 2종을 공개했다.
이번 포스터는 귀여움으로 꽉 채운 애용이의 압도적인 존재감이 시선을 사로잡는다. 좀비보다 말이 더 잘 통하는 정환(조정석) 가족의 반려묘 애용이는 원작에서부터 큰 인기를 누리며 작품의 마스코트로 자리매김했다. 전국구 오디션을 거쳐 발탁된 치즈태비 고양이 금동이는 촬영 현장에서 뛰어난 적응력과 몰입도를 발휘하며 싱크로율 100%의 열연을 펼쳤다. 모든 것을 달관한 듯한 눈빛과 야무진 'ㅅ'자 입매가 전국 애묘인들의 마음을 무장해제시키는 가운데, 잇츠뉴 공식 SNS에서는 이번 포스터를 활용해 핸드폰 배경화면과 잠금화면, 태블릿 PC 배경화면, 디지털 시계 배경화면 등 다양한 디지털 굿즈를 공개해 관객들의 소장 욕구를 충족할 것으로 보인다.
사진 제공=NEW
한편 '좀비딸'은 이 세상 마지막 남은 좀비가 된 딸을 지키기 위해 극비 훈련에 돌입한 딸바보 아빠의 코믹 드라마로, 절찬 상영 중이다.