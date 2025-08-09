이미주, 3억 벤츠 자랑 독 됐다.."돈 꿔달라는 문자 많이 와, 악플도…

|
[스포츠조선 김소희 기자] 러블리즈 출신 이미주가 충격적인 악플을 공개했다.
8일 유튜브 채널 '그냥 이미주'에는 '매운맛 끝판왕 신촌 불난집 정복하러 옴'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이미주는 "오늘은 불난집 콘셉트"라면서 매운 음식을 도장깨기 하러 신촌으로 향했다.
이후 한 식당에 들어가 음식을 먹던 중 이미주는 신촌에서 놀아본 적이 있냐는 제작진의 질문에"예전에 러블리즈할 때 놀아봤다"며 "연습생 때는 상상도 못한다. 10시부터 10시까지 연습이었다. 핸드폰도 1위 하고 나서 받았다. 휴대폰, 외출, 편의점 금지였는데 편의점은 살 찐다고 금지였다. 주는 것만 먹으며 살았다. 하지만 몰래 먹고 그랬다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 자아냈다.
이미주는 SNS에 실수한 적이 없냐는 질문을 받자 "없다. 돈 꿔달라는 메시지가 많이 오고 욕이 진짜 많이 온다"고 말했다.
실시간으로 메시지를 확인하던 이미주는 "지금 돈 빌려달라고 또 왔다"면서 '정말 송구스럽지만 목숨 걸고 메시지 드립니다'라는 메시지를 직접 읽어내려갔다.
이어서 이미주가 공개한 욕설 메시지에는 '촌년이 용됐네 방송에서 네 얼굴 안 보이길 바란다. 어디 와서 신경질 부리고 어디 노래 X 부르고 분량만 차지할라고 해. 생각할수록 열받네' 등 강한 악의가 담긴 내용이 포함되어 있었다.
이미주는 이 메시지를 읽고 "재밌지?"라며 "난 신고 안 한다. 신고하면 더 이상 문자가 안 오지 않냐"고 유쾌하게 반응했지만, 이를 지켜보는 팬들은 이미주가 겪는 고통을 엿볼 수 있어 안타까움을 금치 못했다.
또한 이미주는 이날 "미주 지바겐 공개 후기"라는 제목의 영상도 올리며, 최근 공개한 고급 외제차인 벤츠 G63 AMG, 일명 '지바겐'에 대한 반응을 공유했다.
영상 속 이미주는 해당 영상 조회수를 확인한 뒤 "우와 4일 전에 영상을 올렸는데 벌써 조회수가 30만 회를 넘었다. 이렇게 많이 봐주셔서 정말 감사하다"라며 기쁜 마음을 드러냈다.
이어 "저는 댓글을 직접 본다"며 "내가 본 악플이 하나 있는데 읽어 볼까"라고 직접 댓글을 읽었다.
해당 댓글에는 "골빈거 인증하는 거지. 저 돈이면 산타페나 펠리세이드 사고도 돈이 한참 남는다"고 달려 있어 눈살을 찌푸리게 했다. 다만 한 네티즌은 대댓글을 통해 "너는 펠리세이드는 뽑을 수 있지?"라고 달아 이미주를 웃게 만들었다. 이미주는 "다음에는 악플 읽기 영상을 해보는 것도 재밌을 것 같다"라며 악플을 콘텐츠로 승화시키는 긍정적인 면모를 뽐냈다.
앞서 미주는 자신의 고가의 외제차를 소개했다. 차량은 벤츠 G63 AMG, 일명 '지바겐'으로 불리는 고급 SUV 모델이었다. 가격은 옵션에 따라 최소 2억 5천만원에서 3억원대로 알려졌다.
미주는 "제가 면허를 따고 처음으로 산 차다. 운전면허를 따기가 너무 귀찮았는데, 차를 먼저 예약을 하면 내가 따겠구나 싶어서 먼저 예약을 걸어놨다"고 구매 비하인드를 전했다.
첫 차로 지바겐을 선택한 이유에 대해선 "제가 차를 몰랐다. 사람들한테 물어보니까 이게 이쁘다더라. 제가 귀가 얇은 편"이라고 솔직하게 털어놨다.