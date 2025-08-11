'JMS탈교' 강지섭 "女 갖다 바쳤다고…주변 지인들마저 등 돌려"(오은…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "여자를 갖다 바쳤다는 댓글까지 달리더라."
강지섭은 "처음이자 마지막으로 얘기한다. 더이상 언급은 안 할 것"이라고 운을 뗀 뒤, "마음의 안식처를 얻고 싶어서 간 곳이었다. 그런 곳인지 몰랐고, 배우 커리어가 여기서 끝날 수도 있다고 생했다"라고 말한다. 강지섭은 "대학교 때 아르바이트 가는 길에 길거리에서 모델 제안을 받았다"라고 모 종교와의 맺게 된 첫 악연을 꺼낸 뒤, "처음부터 이상한 점이 있었다"라는 말로 종교의 내부 실체를 전해 모두를 깜짝 놀라게 한다.
이어 강지섭은 "교주랑 내통했다, 여자를 갖다 바쳤다, 별의별 댓글이 다 달렸다"라며, 끝내 주변 지인들마저 등을 돌리자 "세상에 믿을 사람 하나 없구나"라는 절망을 느꼈다고 고백한다. 강지섭은 "내가 왜 이런 오해를 받아야 하지. 이 세상에 없어야 하나 생각까지 들었다"라고 당시의 막막했던 심정을 전해 모두를 먹먹하게 만든다. 강지섭의 솔직한 고백을 들은 오은영 박사는 어떤 말로 마음을 어루만졌을지 관심이 쏠린다.
|
|
|
그런가 하면 '오은영 스테이'는 8회를 끝으로 시즌1을 마무리하고 다음 시즌 준비에 돌입한다. 1박 2일간 '템플 스테이'에서 함께 머무는 특별한 콘셉트 속에서 오은영 박사와 고소영, 문세윤이 전하는 진정성 있는 위로와 깊은 공감은 매회 시청자들의 마음을 따뜻하게 어루만졌다. 때로는 눈물로, 때로는 웃음으로 서로의 상처를 보듬는 진심의 순간들은 '오은영 스테이'만이 줄 수 있는 특별한 감동으로 남았다. 제작진은 더 많은 이야기와 깊은 위로를 담기 위한 새로운 시즌을 준비 중이며, 한층 더 진심에 가까운, 따뜻한 위로의 공간으로 다시 돌아올 예정이다.
제작진은 "누구도 쉽게 꺼내지 못했던 마음속 이야기가 용기 있게 전해지고, 이를 진심으로 받아들이는 출연진의 공감이 더해지면서 시청자들에게도 진한 울림을 전할 수 있던 시간이었다"라며 "'오은영 스테이'를 통해 말하고 들어주는 것만으로도 위로가 된다는 사실을 함께 확인한 만큼 다음 시즌을 통해 보다 확장된 시선과 깊어진 이야기로, 더 많은 사람들에게 진짜 위로가 닿을 수 있도록 준비하겠다"라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com