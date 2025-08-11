스포츠조선

'JMS탈교' 강지섭 "女 갖다 바쳤다고…주변 지인들마저 등 돌려"(오은영 스테이)

기사입력 2025-08-11 09:56


'JMS탈교' 강지섭 "女 갖다 바쳤다고…주변 지인들마저 등 돌려"(오은…

[스포츠조선 고재완 기자] "여자를 갖다 바쳤다는 댓글까지 달리더라."

배우 강지섭이 자신의 배우 커리어는 물론 인생 전체를 송두리째 뒤흔든 종교 연루 사건을 처음으로 고백한다.

11일 방송하는 MBN 개국 30주년 대국민 위로 프로젝트 '오은영 스테이'최종회에서 배우 강지섭이 그간 어디에서도 꺼내놓지 못한 과거와 상처를 솔직하게 전한다.

강지섭은 "처음이자 마지막으로 얘기한다. 더이상 언급은 안 할 것"이라고 운을 뗀 뒤, "마음의 안식처를 얻고 싶어서 간 곳이었다. 그런 곳인지 몰랐고, 배우 커리어가 여기서 끝날 수도 있다고 생했다"라고 말한다. 강지섭은 "대학교 때 아르바이트 가는 길에 길거리에서 모델 제안을 받았다"라고 모 종교와의 맺게 된 첫 악연을 꺼낸 뒤, "처음부터 이상한 점이 있었다"라는 말로 종교의 내부 실체를 전해 모두를 깜짝 놀라게 한다.

이어 강지섭은 "교주랑 내통했다, 여자를 갖다 바쳤다, 별의별 댓글이 다 달렸다"라며, 끝내 주변 지인들마저 등을 돌리자 "세상에 믿을 사람 하나 없구나"라는 절망을 느꼈다고 고백한다. 강지섭은 "내가 왜 이런 오해를 받아야 하지. 이 세상에 없어야 하나 생각까지 들었다"라고 당시의 막막했던 심정을 전해 모두를 먹먹하게 만든다. 강지섭의 솔직한 고백을 들은 오은영 박사는 어떤 말로 마음을 어루만졌을지 관심이 쏠린다.


'JMS탈교' 강지섭 "女 갖다 바쳤다고…주변 지인들마저 등 돌려"(오은…

'JMS탈교' 강지섭 "女 갖다 바쳤다고…주변 지인들마저 등 돌려"(오은…

'JMS탈교' 강지섭 "女 갖다 바쳤다고…주변 지인들마저 등 돌려"(오은…
그리고 새아빠의 성적 학대 때문에 어머니와의 천륜을 끊게 된 참가자의 가슴 아픈 고백도 전해진다. 참가자는 "이렇게 공개적으로 이야기하는 게 처음이라 너무 떨린다"라고 극도의 긴장감을 드러낸 후 9살 때부터 자행된 새아빠의 성적 학대는 물론 사실을 알게 된 어머니가 내뱉은 충격적인 발언을 전해 모두를 분노와 슬픔에 빠트린다. 참가자가 용기를 내 전한 그날의 상처와 고백은 어떤 이야기일지, 참가자는 '오은영 스테이'를 통해 어떤 위로를 얻게 될지 기대를 품게 한다.

그런가 하면 '오은영 스테이'는 8회를 끝으로 시즌1을 마무리하고 다음 시즌 준비에 돌입한다. 1박 2일간 '템플 스테이'에서 함께 머무는 특별한 콘셉트 속에서 오은영 박사와 고소영, 문세윤이 전하는 진정성 있는 위로와 깊은 공감은 매회 시청자들의 마음을 따뜻하게 어루만졌다. 때로는 눈물로, 때로는 웃음으로 서로의 상처를 보듬는 진심의 순간들은 '오은영 스테이'만이 줄 수 있는 특별한 감동으로 남았다. 제작진은 더 많은 이야기와 깊은 위로를 담기 위한 새로운 시즌을 준비 중이며, 한층 더 진심에 가까운, 따뜻한 위로의 공간으로 다시 돌아올 예정이다.

제작진은 "누구도 쉽게 꺼내지 못했던 마음속 이야기가 용기 있게 전해지고, 이를 진심으로 받아들이는 출연진의 공감이 더해지면서 시청자들에게도 진한 울림을 전할 수 있던 시간이었다"라며 "'오은영 스테이'를 통해 말하고 들어주는 것만으로도 위로가 된다는 사실을 함께 확인한 만큼 다음 시즌을 통해 보다 확장된 시선과 깊어진 이야기로, 더 많은 사람들에게 진짜 위로가 닿을 수 있도록 준비하겠다"라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

2.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

3.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

4.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

5.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

연예 많이본뉴스
1.

트와이스 사나, 지드래곤 열애설 4개월만 공식입장 "입 근질근질 했지만"[SC이슈]

2.

쯔양, 자꾸 살 빠져 병원行…"하루 18시간 먹는데도 44kg"

3.

'168cm' 허경환, '최소 4천만원' 사지연장술 의지..."실패시 인생 망가져" ('미우새')[SC리뷰]

4.

'JMS 탈교' 강지섭 "교주에 女 갖다 바쳤다고...지인들마저 등 돌려" ('오은영 스테이')

5.

이시영, 美 레스토랑 비매너 논란 "불편 죄송" 사과→영상삭제…사진은 그대로[SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

'골골골골골골' 불혹에 미쳐 날뛰는 호날두, 유럽팀 상대로 프리시즌 6골 폭발…'1000골 도전' 호우의 시간은 거꾸로 간다

2.

오빠의 간절함, 박동원의 시간을 멈췄다 → 단 0.3초 굳어버린 '말뚝 태그'

3.

베츠가 살아났다! 오타니 감당할 수 있나? 저지보다 먼저 4번의 40홈런 시즌, 커리어하이 넘어 60홈런 겨냥

4.

'야구야, 공포영화야' 예측 불가 대접전...박건우 역전 결승 만루포-로건 8실점 승리 NC, 이의리 7실점 KIA 또 잡았다 [창원 현장]

5.

막 나가는 중국 축구, 코치진이 女리포터 폭행…경찰 입건

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.