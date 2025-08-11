스포츠조선

샤이니 키 "원래 MV서 연기, 안 좋아하는데…이번엔 영화처럼 연기, 만족해"

기사입력 2025-08-11 15:45


샤이니 키 "원래 MV서 연기, 안 좋아하는데…이번엔 영화처럼 연기, 만…
샤이니 키 정규 3집 'HUNTER' 발매 기념 기자간담회가 11일 서울 광진구 풀만 앰배서더에서 열렸다. 키가 포토타임을 갖고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.11/

[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니 키가 신곡 '헌터' 뮤직비디오를 소개했다.

키는 11일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트풀 브로드웨이 그랜드 볼룸에서 정규 3집 '헌터' 간담회를 열고 "원래 뮤직비디오에서 연기하는 것을 선호하지 않는데"라며 "이번에는 영화처럼 연기해보자고 했다"라고 했다.

타이틀곡 '헌터'는 웅장한 베이스와 묵직한 킥 사운드에 리드미컬한 기타 리프, 다양한 신스 패드가 조화를 이룬 댄스 곡이다. 키의 히트곡 '배드 러브', '가솔린', '굿 앤 그레이트' 등을 작업한 켄지, 문샤인, 에드리안 맥키넌 등이 다시 뭉쳤다.

'헌터'는 상대에게 집착하는 '나'와 상대방과의 복잡한 관계에서 느끼는 '고통 속 환희'를 풀어낸 가사와 키의 다이내믹한 보컬이 만나 곡의 드라마틱한 매력을 배가할 예정이다.

키는 "처음에는 '밝나?' 싶었는데, 그게 묘한 포인트가 될 것 같았다"라며 "처음에 녹음실에서 데모 들었을 때부터 하고 싶은 거 해야겠다는 생각이 들었다. 켄지 작가님이 맞는 가사를 써주셨다. 원래는 '네 번호가 알고 싶어' 같은 느낌이었는데, 확 바꾸고 싶더라"고 말했다.

뮤직비디오는 앞서 공개된 트레일러의 키가 '또 다른 나'인 '헌터'와 마주한 내용과 연결되며, 키의 존재를 대체하려는 '헌터'와 스스로를 지키고자 '헌터'에게 맞서는 키의 기묘하고 예측불가한 스토리를 긴장감 가득한 스릴러 영화처럼 담아 뜨거운 호응이 기대된다.

키는 "분열된 자아의 싸움이다. 나와의 싸움, 다른 나와의 다툼을 자꾸 다뤄지게 되더라. 좀비나 귀신이나, 어떤 나라에 있는 괴담 속 인물을 해보고 싶기 보다는, 괴상한 걸 해보고 싶었다. '헌터 키'와 '리얼 키'를 분리해서 촬영했다. 그리고 감독님이 연기하는 저를 담고 싶었던 것 같다. 저도 굉장히 만족한다"고 전했다.

이어 "내용과 별개이기 하지만 '서브스턴스 '라는 영화가 마침 저에게 영감을 줬다. 원래 뮤직비디오에서 연기하는 것을 선호하지 않고, 예쁘게만 만들자는 주의였다. 스토리가 전개되는 내용인데 만족한다. 기왕하는 것 판 깔아주신 것 영화처럼 연기해보자고 했다"며 웃었다.


키의 정규 3집 '헌터'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

2.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

3.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

4.

뉴진스, 활동중단 속 전한 기쁜 소식…성희롱 유튜버에 승소 "3천만원 물어내"[종합]

5.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

연예 많이본뉴스
1.

가수 모세, 장애인 됐다..선명한 수술 자국 “인대가 뼈처럼 굳어”

2.

[SC현장] "韓에서만 못한 1위? 경쟁이라 생각NO"..팀 버튼의 '웬즈데이2', 정상 도전기 (종합)

3.

'성형만 13번' 연예림 "외모 자격지심에 눈 8번, 코 3번, 가슴+윤곽..지금도 예쁘지 않아"

4.

뉴진스, 활동중단 속 전한 기쁜 소식…성희롱 유튜버에 승소 "3천만원 물어내"[종합]

5.

[SC현장] "고양이털 취약..약 먹으며 촬영"…'냥육권 전쟁' 윤두준♥김슬기, 시성비 단막극 통할까(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

축구의 신 메시도 중국은 싫다...'中 가기 싫어요' 요청에 아르헨티나 전격 취소

2.

'조성환 체제' 30경기. 두산에 도대체 무슨 일이 → 한화와 1.5경기차 4등이다

3.

[오피셜]'충격패 KIA 결단 내렸다' 정재훈-타케시 코치 전격 2군행, 칼 빼들었다

4.

'벌써 5번째 1군 콜업된 포수에게' 명포수 출신 명장의 조언 "2군에서 아무리 홈런을 쳐도 1군에선 수비가 먼저"[잠실 코멘트]

5.

"쏘니 스피드 미쳤다" 떠나보낸 英 언론이 더 난리네! "손흥민 29분 만에 美 사랑 차지"→토트넘도 그리워...'레전드 SON' 게시물 업로드

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.