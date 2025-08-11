스포츠조선

박소현, 소식좌 클래스..얼마나 적게 먹으면 "다 먹은 줄 알고 그릇 치워"

기사입력 2025-08-11 20:58


박소현, 소식좌 클래스..얼마나 적게 먹으면 "다 먹은 줄 알고 그릇 치…

[스포츠조선 조윤선 기자] 박소현이 연예계 대표 소식좌의 위엄을 드러냈다.

11일 김숙티비에는 '[손흥민 고별전 직관] 어서 와 스카이박스는 처음이지? 뷔페 먹방부터 응원까지 스카이박스 1000% 즐기고 온 썰!'이라는 영상이 게재됐다.

영상에서 김숙은 송은이와 함께 손흥민의 토트넘 핫스퍼 고별전 직관을 하러 갔다. 경기장 내 스카이박스에 처음 가본 두 사람은 주류, 핑거푸드, 저녁 뷔페 등 기본 옵션이 완비된 걸 보고 입을 다물지 못했다.

이에 김숙은 경시 시작 전부터 음식을 폭풍 흡입하며 남다른 먹성을 보였다. 이후 박소현과 제아가 합류했고, 두 사람도 식사에 나섰다.

평소 연예계 대표 소식좌로 유명한 박소현은 작은 치즈와 과일꼬치 한 개를 먹었고, 이를 본 김숙은 "오늘 저녁이야?"라며 깜짝 놀랐다. 송은이는 "방울토마토 큰 거를 언니가 혼자 다 먹는다"며 웃었고, 박소현은 "너무 크다. 그래서 먹을까 말까 생각 중"이라고 털어놨다. 이를 들은 김숙은 "분명히 남긴다"고 확신해 웃음을 자아냈다.


박소현, 소식좌 클래스..얼마나 적게 먹으면 "다 먹은 줄 알고 그릇 치…
김숙은 접시를 손에서 내려놓지 못했고, 송은이는 "접시 좀 내려놔라. 이제 접시에 미련을 버려라. 경기 시작하지 않냐"며 만류해 웃음을 안겼다.

한편 야외 좌석에서 경기를 관람하던 이들은 잠시 실내로 들어왔고, 그 순간 박소현은 "뭐야. 누가 치웠어? 내가 먹던 거 어디 갔어?"라며 당황했다.

박소현의 접시가 사라졌다는 말에 김숙은 "다 먹은 줄 알고 치운 거다. 너무 조금 떠오니까 다 먹은 건 줄 알고 치웠다"며 폭소를 터뜨렸다.

supremez@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

김병만, 입양딸 파양에 입 열었다…"판결문 해석차이, 전처 딸 상처받지 않길"

4.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

5.

아동 성상품화 논란 '언더피프틴', 日 방영도 무산…결국 폐기 수순되나?

연예 많이본뉴스
1.

강남, 1500 하객 온 '결혼식 축의금 대참사'…"이상화♥가 전액 결제"

2.

손연재, 유튜브 채널 '전격 폐쇄'…삭제 사유 두고 '추측 확산'[SC이슈]

3.

김병만, 입양딸 파양에 입 열었다…"판결문 해석차이, 전처 딸 상처받지 않길"

4.

이성미, 아버지 재혼으로 '엄마만 5명' 충격 "의붓형제와 불화"

5.

아동 성상품화 논란 '언더피프틴', 日 방영도 무산…결국 폐기 수순되나?

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 괜히 내보냈어! 토트넘 대체자 찾기 난항…'바르셀로나 FW' 영입 무산 유력→현실적으로 챔스권 복귀 어렵다

2.

"오타니가 거기서 삼진을 당하리라고는", 노골적 실망 드러낸 로버츠...9회 만루서 어떤 타격을 했길래

3.

"손흥민은 어디에" NO 발롱도르 베스트XI 공개…'호날두에 도둑 맞은' 리베리 제외

4.

"이강인, 내일이라도 PSG 떠날 수 있다" 프랑스 HERE WE GO급 기자 폭로

5.

손아섭 재치였나, 박동원 본헤드였나...이 1점이 한화-LG 우승 경쟁 '나비 효과' 일으킬까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.