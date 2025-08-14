스포츠조선

안재현, 이혼 5년만에 심경 고백 "혼자 사니 재미 없어...외롭다"

기사입력 2025-08-14 00:09


[스포츠조선닷컴 김수현기자] 배우 안재현이 '돌싱남'이자 '자취남'으로서 외로움을 토로했다.

13일 유튜브 채널 '정지선의 칼있스마'에는 '잘생긴 동생 재현이랑 딤섬 만들었습니다ㅣ삼계 딤섬'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 '카리스마 있다'는 안재현에 정지선은 "나 되게 소녀소녀하다. 여린 소녀다. 오해다"라 했지만 손에 거친 상처들이 가득해 웃음을 자아냈다.

폭풍칭찬하는 정지선에 안재현은 "누나 원래 주방에서도 칭찬 많이 하냐"라 물었고 정지선은 "아니"라고 즉답했다.

안재현은 "원래 저는 요리사가 하고 싶었다. 근데 생선을 다듬는데, 내장을 집는 느낌이 너무 어려웠다. 요리학원에서. 중학교 때 다녔는데 '내 길이 아니구나' 싶었다"라 털어놓았다.


정지선은 "최근 기사 보니까 '외롭다'더라"라 했고 안재현은 "저는 성수를 사는데 가족 단위 외식하는 게 부럽더라"라 고백했다.

요리 지식도 꽤 있는 안재현은 "요리하니까 즐겁다. 혼자 하면 재미가 없다. 그래서 안하게 된다. 설거지만 쌓이고. 그리고 향 맡다보면 배불러"라 했고 제작진들은 의아해 침묵을 지켰다.

이에 안재현은 "지금 30% 정도 배가 찬 거 같다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.


한편 안재현은 2019년 배우 구혜선과 이혼 후 각자의 길을 걷고 있다.

최근 안재현은 전처 구혜선으로부터 SNS를 통해 간접적인 저격을 받았다. 구혜선은 "비록 전 배우자와의 이혼 과정이 매우 좋지 않았지만, 방송에서 저를 유추할 수 있는 간접적인 언급이나 농담은 비겁한 행동"이라며 "가십 프로그램의 유도 질문이나 위로조차 당사자에겐 2차 가해가 될 수 있다"고 비판해 화제가 됐다.

shyun@sportschosun.com

