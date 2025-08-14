스포츠조선

한가인, 1년간 유산 아픔만 3번…"임신 중 7~8개월간 외출 안 해"

기사입력 2025-08-14 20:16


[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 배우 한가인이 과거 세 번의 유산으로 힘들었던 사연을 털어놨다.

14일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '한가인♥연정훈 결혼 반대했다는 한가인 친정엄마 최초공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 한가인은 "혼자 밥 먹기 싫어서 엄마를 꼬셔서 한남동에 왔다"며 다정한 모녀 데이트를 예고했다.

식성이 90%나 일치한다는 엄마와 맛집을 찾은 한가인은 식사 도중 속 깊은 이야기를 꺼냈다.

그는 "첫째를 임신했을 때, 그 전에 아기가 세 번 안 좋게 됐었다"며 조심스럽게 유산 경험을 밝혔다.

이어 "첫 번째 유산 후 몸을 추스르기 위해 엄마가 집에 오셨다. 그 후 다시 임신을 하니 너무 조심스러워서 7~8개월까지 나가지도 않고 집에만 있었다. 집에서 엄마가 해주는 밥만 먹었다"고 말했다.

앞서 한가인은 지난 2월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에서도 한 해에 세 번의 유산을 겪었던 아픔을 전하며 "우여곡절 없던 순간이 없었다. 진짜 무너졌다"고 털어놨다. 그는 두 아이를 키우며 어린 시절 엄마의 희생을 비로소 이해하게 됐다고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

