MMORPG '리니지W', '더 미라클' 업데이트와 이벤트 공개

|
엔씨소프트는 MMORPG '리니지W'의 '더 미라클' 업데이트와 이벤트를 공개했다.
엔씨소프트는 지난 11일 생방송 '채널W'를 통해 '더 미라클' 업데이트를 예고했다. 더 미라클은 신규 사냥터 '에바의 던전 심층, 신규 보스 '수룡 파푸리온', 클래스 케어, TJ 쿠폰, 이용자 혜택 '미라클 주화' 등 다양한 콘텐츠로 구성된 업데이트다. 이용자는 오는 20일부터 신규 콘텐츠와 이벤트를 즐길 수 있다.
'미라클 주화'는 '리니지W' 출시 이후 지금까지의 플레이 이력에 따라 지급되는 이벤트 주화로, 엔씨소프트는 14일 이벤트 페이지를 통해 이용자별로 지급받을 수 있는 미라클 주화 개수와 휘장을 공개했다. 주화와 휘장은 역시 20일 업데이트 이후 수령 가능하다. 복귀 이용자는 '복귀' 휘장을 통해 원하는 월드에서 다양한 혜택을 받는다.
업데이트 이후 진행되는 이벤트에서는 '출석, 사냥, 전투, 아이템 사용' 등 미션을 수행하고 '미라클 미션 주화'를 추가로 받을 수 있다. 미라클 주화와 미션 주화는 '전설 등급 마법인형/변신 뽑기', '축복이 깃든 연금 결정체', '초월/유일 아티팩트' 등의 아이템으로 교환 가능하다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com