[공식] 인도 출신 럭키, '임신' 예비신부와 웨딩화보…"새로운 여정 함…

기사입력 2025-08-15


[스포츠조선 안소윤 기자] 인도 출신 방송인 럭키가 오는 9월 결혼한다.

소속사 드라마하우스스튜디오는 15일 "럭키가 오는 9월 28일 비연예인 한국인 신부와 결혼식을 올린다"며 "결혼과 함께 두 사람에게 새 생명의 축복이 찾아왔다. 예비 부모가 된 럭키와 신부에게 많은 축하 부탁드린다"라고 밝혔다.

같은 날 럭키는 개인 SNS를 통해 "
1996년, 앞으로 어떤 여정이 기다리고 있을지 모른 채 올라탄 한국행 비행기는 제 인생을 크게 바꾸어 놓았다"라며 "오는 9월 28일 부부로서 새로운 여정을 함께 하려 한다"고 직접 결혼 소식을 알렸다.


이어 "가야의 수로왕과 아유타국 허황옥 공주가 서로의 문화를 품고 새로운 역사를 써 내려갔듯, 저희 부부도 인도와 한국의 이야기를 함께 써 내려가며 서로를 존중하고 이해하며 살아가겠다. 따뜻한 마음으로 축복해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라고 감사 인사를 덧붙였다.

인도 출신의 방송인 럭키는 지난 1996년 한국에서 여행 가이드로 활동을 시작했고, 무역회사, 인도 음식점 등을 운영하며 사업가로서 국내에 자리를 잡았다. 특히 '비정상회담', '대한외국인', '라디오스타' 등 각종 예능에 출연하며 센스 있는 입담으로 대중의 많은 사랑을 받았다.

한편 럭키는 오는 9월 28일 서울 모처의 예식장에서 결혼식을 올릴 예정이며, 앞으로도 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

이하 럭키 결혼 발표 SNS 게시글 전문

안녕하세요, 여러분.


방송인 럭키입니다.

1996년, 앞으로 어떤 여정이 기다리고 있을지 모른 채 올라탄 한국행 비행기는 제 인생을 크게 바꾸어 놓았습니다.

오는 9월 28일, 부부로서 새로운 여정을 함께 하려 합니다.

가야의 수로왕과 아유타국 허황옥 공주가 서로의 문화를 품고 새로운 역사를 써 내려갔듯, 저희 부부도 인도와 한국의 이야기를 함께 써 내려가며 서로를 존중하고 이해하며 살아가겠습니다.

따뜻한 마음으로 축복해 주신 모든 분들께

진심으로 감사드립니다.

럭키 드림


