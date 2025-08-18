유승준, 병역기피는 '약속' 아닌 '위법'인데…네 아이 앞세운 유튜브 컴…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 병역기피 혐의로 입국이 금지된 유승준이 깜짝 컴백을 선언했다.
이와 함께 유승준은 자신을 향한 비난 여론에 대해 불만을 토로했다. 그는 "네가 나를 모르는데 난들 너를 알겠느냐. 네가 뭔데 판단을 하냐고. 어? 너네는 한 약속 다 지키고 사냐?"라며 "아무것도 없이 시작해서 여기까지 왔다. 돌아보면 뭐 그렇게 손해본 게 있을까 싶다. 지금까지 버틴 것만해도 기적이다. 이렇게 끝내기에는 아직 못다한 꿈과 열정이 식지 않았다. 꿈 꾸는 것이 포기가 안된다. 인생은 너무 짧다"고 목소리를 높였다.
법무부는 "유승준이 입국할 경우 사회적 혼란이 우려된다"며 입국 금지 입장을 고수하고 있다. 즉 병역기피 의혹은 '약속'이 아닌 '위법'이라고 본 것이다.
이런 상황에서 유승준이 기습 컴백을 한 것에 대해 네티즌들은 쓴소리를 했다. 특히 유승준은 최근 일부 팬들이 광복절 특별 사면을 요청한 것과 관련, "나는 사면을 원한 적 없다. 명예회복을 위해 입국을 원했던 것 뿐이다. 한국에서 돈 벌 생각 없다"고 못 박은 바 있는데 유튜브 활동을 재개한 것은 아직 남아있는 핸국 팬들로부터 수익을 창출하는 행동이란 의견이 많다.
또 유승준 사태와 무관한 아이들을 공개하며 컴백을 강행, 자칫 아이들에게까지 비난의 화살이 향할 수 있다는 우려도 나온다.
논란과 별개로 유승준의 채널은 컴백 선언 12시간 만에 구독자 8만여명을 달성하며 화제의 중심에 섰다.
