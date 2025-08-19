김태희♥비 닮은 8세·6세 딸, 걸그룹 준비하나...박진영도 '끼' 인정

스포츠조선

기사입력 2025-08-19 09:37


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 배우 김태희가 자신과 남편 비를 꼭 닮은 두 딸을 언급했다.

지난 18일 tvN '유퀴즈온더블럭' 측은 "할리우드 배우가 된 김태희가 처음으로 밝히는! 비와의 연애썰부터 '엄마 태희'의 이야기까지"라며 선공개 했다.

영상 속 유재석은 "이 분을 보면 신은 공평하지 않은 것 같다"며 김태희를 소개했다.

김태희는 근황을 묻는 질문에 "작년에 찍은 미국 드라마가 곧 공개가 된다"며 바쁘게 보내고 있는 일상을 전했다.

할리우드 데뷔작 '버터플라이' 작가에게 먼저 연락을 받았다는 김태희는 "작가님 어머님께서 '천국의 계단'을 보여주면서 '이 배우는 서울대를 나온 훌륭한 배우다'고 하셨다더라"며 "함께하자는 대답을 받았다"며 비하인드를 공개했다.


또한 김태희는 남편 비와의 연애썰부터 두 딸에 대해 처음으로 언급했다.

한 명은 김태희, 한 명은 비를 닮았다는 말에 김태희는 "첫째는 얼굴 위쪽은 나, 아래쪽은 남편 닮았다. 둘째는 얼굴 위쪽이 남편, 아래는 나를 닮았다. 희비교차"라며 웃었다.

또한 두 딸에게 자주 듣는 말이 뭐냐는 질문에는 "그냥 계속 나를 부른다"고 했고, 두 아이를 둔 유재석은 "그럴 것 같다"며 공감했다. 이를 들은 조세호는 "태어나보니 엄마가 김태희다. 우리 엄마 예쁘지 않냐. 친구들 놀러오라고 해서 '우리 엄마다'"라며 자랑을 해 웃음을 안겼다.


이어 김태희는 '언제 비 씨와 결혼을 생각했냐'는 질문에 "서로의 기억이 다른 것 같다"면서 "부담되지 않은 작은 선물들을 받았다"면서 자신을 감동시킨 비의 선물을 언급했다. 그러자 유재석은 "이 선물은 부담되지 않냐"고 말해 비가 김태희에게 어떠한 선물을 했을 지 관심이 모아진다.

이어 김태희는 "마음이 힘들 때 펼쳤는데 웃음이 터지더라"며 "그거 보고 처음으로 문자를 했다"고 밝혀 눈길을 집중시켰다.


한편 박진영은 지난 2023년 12월 MBC '라디오스타'에 출연해 김태희, 비 부부의 두 딸을 언급한 바 있다.

당시 박진영은 '비와 합작으로 걸그룹 결성 예정'이라는 질문에 "지훈이(비) 딸도 끼가 보통 끼가 아니다"며 "나도 딸 둘이다. 여자 아이만 4명이다. 잘 키워서 한번 4인조 걸그룹 만들고 싶다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

