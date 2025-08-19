컴투스, 8월 23일 '야구의 날'을 맞아 모바일 야구게임 3종에서 기념…

|
컴투스는 오는 23일 '야구의 날'을 맞아 KBO리그를 기반으로 한 모바일 야구게임 3종에서 기념 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
26일까지 매일 접속만 해도 '구단&연도 선택팩', '플래티넘팩' 등이 지급되며, 야구 관련 퀴즈를 풀고 보상을 얻는 'OX 퀴즈&뽑기' 이벤트가 9월 8일까지 진행된다. 또 커뮤니티에서는 20일부터 야구의 매력을 주제로 한 댓글 이벤트가 열리며, 야구의 날을 하루 앞둔 22일에는 국가대표팀의 영광을 되새길 수 있는 아이템이 포함된 특별 쿠폰이 공개된다.
'컴투스프로야구V25'에서는 '야구의 날' 기념 특별 쿠폰 3종이 21일부터 23일까지 매일 자정에 순차 공개된다. 쿠폰을 통해 '고급 스카우트 티켓', '잠재력 재설정권' 등을 받을 수 있으며, 쿠폰은 9월 30일까지 사용할 수 있다. 또한 20일부터 커뮤니티에서 최고의 드림 매치를 뽑아보는 댓글 이벤트를 열고 참여자에게 다양한 아이템을 지급한다.
'컴투스프로야구 for 매니저 LIVE 2025'에선 22일부터 24일까지 매일 접속 시 '프리미엄 드래프트권' 등의 고급 아이템 중 하나를 획득할 수 있는 플레이볼 상자가 제공되며, 같은 기간 경험치와 재화를 최대 4배로 획득할 수 있는 '특별 핫타임' 이벤트가 매일 8시간 동안 적용된다. 또 22일 '전야제 쿠폰' 공개를 시작으로, 8월 말까지 '이벤트 교환소' 등 다양한 즐길거리를 선보일 예정이다.