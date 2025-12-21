"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과하던 사람 맞나...日 감독의…

일본의 풋볼존은 20일 '모리야스 감독이 월드컵 직전 경기로 가장 강한 팀을 주문했다'고 보도했다.
2026년 북중미월드컵이 조추첨식과 함께 본격적인 레이스에 돌입했다. 지난 6일 미국 워싱턴 DC의 케네디센터에서 열린 조추첨식에서는 추첨 결과와 함께 여러 국가의 희비가 엇갈렸다.
18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
한국은 미소를 지었다. 역대 가장 무난한 조편성에 성공했다고 해도 과언이 아니다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위인 홍명보호는 개최국 멕시코(15위), 아프리카의 남아프리카공화국(61위), 유럽 플레이오프(PO) D조 승자와 함께 A조에 편성됐다. 유럽 PO D조에는 덴마크(21위), 북마케도니아(65위), 아일랜드(59위), 체코(44위)가 내년 3월 한 장의 본선행 티켓을 놓고 다툰다.
반면 일본은 고개를 숙였다. 조추첨 결과부터 아쉽다. 네덜란드, 유럽 PO(B), 튀니지와 F조에 속했다. 쟁쟁하 국가들이 자리해 경쟁이 가장 치열할 조로 꼽힌다. 조추첨 이후 토너먼트 배정도 문제다. 일본은 이번 조별리그에서 1위나, 2위를 한다면 브라질, 모로코, 스코틀랜드, 아이티가 속한 C조의 1, 2위와 맞대결을 벌인다. 1, 2위가 유력한 브라질과 모로코는 일본으로서도 굉장히 부담스러운 상대다.
AP연합뉴스
베이스캠프 계획도 꼬이고 말았다. 앞서 일본은 꾸준히 미국 등을 방문해 여러 베이스캠프 후보들을 지켜본 것으로 알려졌다. 조추첨 결과 일본은 댈러스에서 1, 3차전을, 멕시코 몬테레이에서 2차전을 치른다. 댈러스 근처에 베이스캠프를 꾸리는 것이 유리할 수 있는 상황이다. 다만 변수는 다른 국가들의 존재다. 포트1 국가들과 경쟁에 처한다면 오히려 후순위의 베이스캠프로 밀려날 가능성도 배제할 수 없다.
이런 상황에서 모리야스 감독은 월드컵 출국 직전 친선 경기 상대로 강력한 상대를 요청했다는 소식이 나왔다. 풋볼존은 '모리야스 감독이 이끄는 일본 대표팀은 3월에 유럽 원정을 시작으로 월드컵 출국 전인 5월 31일에는 국내 경기를 치를 예정이다. 이를 통해 최종 멤버를 결정할 수 있다. 대전 상대는 조정 중이며, 모리야스 감독은 가장 강한 팀과 맞붙기를 요청했고, 유럽 2팀 혹은 튀니지를 염두에 둔 선정을 의뢰했다고 알려졌다'고 설명했다.
AFP연합뉴스
다만 무조건 강한 상대가 일본에게 긍정적일지는 미지수다. 앞서 일본은 지난 9월 A매치에서 아쉬운 성적을 기록하며 사기가 꺾이고 모리야스 감독도 고개를 숙인 바 있다. 당시 일본은 미국, 멕시코를 상대로 1무1패에 그쳤다. 한 골도 넣지 못한 경기력이 아쉬웠다. 모리야스 감독은 9월 A매치 이후 대국민 사과까지 했다. 가장 강한 상대와의 점검도 중요하지만, 조별리그 상대들을 상대로 사용할 전술들을 시뮬레이션 하기 좋은 상대와 마주하는 것이 중요할 수밖에 없다.
한편 일본은 오는 3월 A매치 상대로 잉글랜드를 한 팀으로 확정했고, 나머지 상대를 조율 중이다. 스코틀랜드가 유력하다고 알려졌다. 두 팀과의 맞대결 성적도 관심을 모을 전망이다.