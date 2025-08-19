김희선, 영재 딸 만든 열혈 대치맘 "매일 16번 학원 라이딩"

|
[스포츠조선 이유나 기자]배우 김희선이 영재 딸 교육에 대한 가치관을 공개했다.
이날 정승제는 자신이 강남 8학군 출신 대치 키즈인 사실을 밝히며 과거 56점을 맞던 성적에서 수학 일타강사가 되기까지 스토리를 공개한다. 그는 김희선, 탁재훈과 대치동 학원가를 탐방하며 수능을 100일 앞둔 기념으로 수험생들을 위해 수능을 잘 볼 수 있는 꿀팁을 전한다. 또 수능을 앞둔 학생들과 고민 상담을 진행하며 따뜻한 응원과 현실적인 조언도 전할 예정이다.
김희선은 앞서 지난 2월 자신의 계정을 통해 딸과 함께한 근황을 공개하며 애정을 드러내기도 했다. 그는 훌쩍 큰 황금 비율을 자랑하는 딸 연아 양과 함께 LA에서 일상을 즐겼다. 또 그는 지난해 방송된 tvN '밥이나 한잔해'를 통해 "딸 교육을 위해 대치동을 하루에 16번까지 왔다 갔다 한 적도 있다. 8번만 가도 16번"이라며 "딸이 크리에이터로 직업을 희망한 적이 있는데 지금은 생명과학 쪽으로 확고하게 굳힌 것 같다"고 밝힌 바 있다.
