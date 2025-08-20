'카트라이더 러쉬플러스'에 시즌34 '도검2' 업데이트

|
|
넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 시즌34 '도검2' 업데이트를 실시한다고 20일 밝혔다.
이와 함께 신규 캐릭터 7종을 공개한다. '멜로디', '릭', '홍염기사 디지니', '꼬마장군 배찌', '협객 첸첸', '슈아이', '백염기사 다오'가 라인업으로 합류한다. 또 시즌 시작과 함께 스피드전 신규 트랙인 '어비스 스카이라인'을 추가하며, 오는 9월 4일에는 스피드전과 아이템전 공용 트랙인 '황금문명 전설의 황금용광로'를 오픈할 예정이다.
더불어 간단한 게임 플레이만으로도 보상을 얻을 수 있는 다양한 이벤트를 실시한다. 오는 31일까지 게임 접속 및 랭킹전 참여 시 '반짝검 등장식(영구)'과 '용무늬 풍선', '시즌 코인', '에너지 크리스탈' 등을 획득할 수 있다.
넥슨은 지난 시즌33에 공개한 '러쉬팜'의 확장 콘텐츠인 '러쉬팜 목장'도 새롭게 선보인다. '러쉬팜 목장'은 이용자가 직접 동물을 사육해 생산물을 수확하는 콘텐츠로, '러쉬팜 센터' 25레벨 달성 시 이용할 수 있다.