스포츠조선

'카트라이더 러쉬플러스'에 시즌34 '도검2' 업데이트

기사입력 2025-08-20 14:37


'카트라이더 러쉬플러스'에 시즌34 '도검2' 업데이트

'카트라이더 러쉬플러스'에 시즌34 '도검2' 업데이트



넥슨은 모바일 레이싱게임 '카트라이더 러쉬플러스'에 시즌34 '도검2' 업데이트를 실시한다고 20일 밝혔다.

우선 이번 업데이트 기념해 총 10종의 신규 카트들을 출시한다. 스피드 카트로는 하이라이트 카트 '흑기사 다크스팅'과 '백기사 라이트윙'을 비롯해, '검객 월희'와 '붓', '프리덤 세이버', '에어리 쉐퍼'를 선보인다. 아이템 카트로는 '벼루', '청류검', '팬더레인저 경극', '루나 로얄래빗'이 등장한다.

이와 함께 신규 캐릭터 7종을 공개한다. '멜로디', '릭', '홍염기사 디지니', '꼬마장군 배찌', '협객 첸첸', '슈아이', '백염기사 다오'가 라인업으로 합류한다. 또 시즌 시작과 함께 스피드전 신규 트랙인 '어비스 스카이라인'을 추가하며, 오는 9월 4일에는 스피드전과 아이템전 공용 트랙인 '황금문명 전설의 황금용광로'를 오픈할 예정이다.

더불어 간단한 게임 플레이만으로도 보상을 얻을 수 있는 다양한 이벤트를 실시한다. 오는 31일까지 게임 접속 및 랭킹전 참여 시 '반짝검 등장식(영구)'과 '용무늬 풍선', '시즌 코인', '에너지 크리스탈' 등을 획득할 수 있다.

넥슨은 지난 시즌33에 공개한 '러쉬팜'의 확장 콘텐츠인 '러쉬팜 목장'도 새롭게 선보인다. '러쉬팜 목장'은 이용자가 직접 동물을 사육해 생산물을 수확하는 콘텐츠로, '러쉬팜 센터' 25레벨 달성 시 이용할 수 있다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

2.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

3.

'HERE WE GO 단독' 맨유 역대급 문제아→배신자로...첼시 이적 진척 '곧 합의 가능'

4.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

5.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.