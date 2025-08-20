'서머너즈 워: 러쉬', 출시 100일 기념해 '미니게임천국'과 컬래버레…

|
컴투스는 '서머너즈 워' IP 기반 방치형 디펜스 RPG '서머너즈 워: 러쉬' 출시 100일을 기념해 '미니게임천국' 컬래버레이션을 진행하고, 다양한 업데이트와 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
업데이트를 통해 두 전설 등급 소환수 '샤잠'과 '브랜다아'도 추가됐다. 빛 속성 신수승인 '샤잠'은 결투장에서 뛰어난 생존력과 강력한 광역 약화·방어 버프를 통해 아군을 보호하는 근접 방어형 탱커다. 안정적인 전선 유지와 팀 전체의 방어력 강화를 동시에 지원해 PvP와 PvE 전투에서 폭넓게 활용할 수 있다.
불 속성 극지여왕 '브랜디아'는 보스전에 특화된 원거리 지원형 딜러로, 단일 대상 추가 피해와 아군의 공격력·치명 피해를 높이는 버프를 통해 화력을 극대화한다. 강력한 한방과 시너지 효과를 겸비해 보스전에서 두각을 드러낸다.
100일 기념 이벤트 '소환수 퍼레이드'도 함께 진행한다. 이벤트 기간 동안 일별 플레이 미션을 달성하면 전설 등급 소환수를 순차적으로 획득할 수 있는 이벤트로 오는 20일, 2차는 9월 3일까지로 나뉘어 총 14종의 전설 등급 소환수가 제공된다.