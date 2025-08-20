'리니지2M', 20일 'ONE AND ONLY' 업데이트 실시

|
엔씨소프트는 MMORPG '리니지2M'에서 20일 'ONE AND ONLY' 업데이트를 진행했다고 밝혔다.
리저브 월드에는 오픈 1주년을 맞아 모든 무기 계열을 자유롭게 사용할 수 있는 신화 클래스 '라울', 이동 중 공격이 가능한 '석궁' 클래스, 다른 월드 이용자와 함께 플레이 가능한 아레나 던전 '고대의 섬' 등 다양한 신규 콘텐츠를 추가했다.
이밖에 이용자의 의견을 적극 반영한 '인터루드 리메이크IV' 업데이트를 진행했다. 모든 이용자는 원하는 옵션이 적용될 때까지 반복해 효과가 변경되는 '숙련도 자동 굴림 시스템', 일괄 기부 기능을 추가하고 혈맹 관리 범위를 확장한 '혈맹 기능 개편' 등 개선된 편의 기능을 이용할 수 있다.
업데이트를 맞아 원하는 클래스로 무료 변경 가능한 '프리 클래스 체인지', 사용하지 않는 장비를 활용해 '전설 계승자의 서'를 얻을 수 있는 '마스터 제작소', 아데나(게임 내 재화)로 유용한 아이템을 구매할 수 있는 '돌아온 황금마차', 대규모 레이드 '에바의 수중정원 백 어택' 등의 이벤트를 즐길 수 있다.
