스포츠조선

'리니지2M', 20일 'ONE AND ONLY' 업데이트 실시

기사입력 2025-08-20 18:17


'리니지2M', 20일 'ONE AND ONLY' 업데이트 실시



엔씨소프트는 MMORPG '리니지2M'에서 20일 'ONE AND ONLY' 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

우선 오리진 월드에 '트라이엄프 스킬 라인업'을 공개했다. 매달 클래스별 신규 4차 신화 스킬을 순차적으로 공개하는 업데이트다. 첫 번째로 한손검, 대검, 지팡이 클래스에 새로운 신화 스킬을 적용했다. 오리진 월드 이용자는 100층으로 구성된 1인 던전 '시련의 탑', 신규 탈 것 '아우레우스'도 만나볼 수 있다.

리저브 월드에는 오픈 1주년을 맞아 모든 무기 계열을 자유롭게 사용할 수 있는 신화 클래스 '라울', 이동 중 공격이 가능한 '석궁' 클래스, 다른 월드 이용자와 함께 플레이 가능한 아레나 던전 '고대의 섬' 등 다양한 신규 콘텐츠를 추가했다.

이밖에 이용자의 의견을 적극 반영한 '인터루드 리메이크IV' 업데이트를 진행했다. 모든 이용자는 원하는 옵션이 적용될 때까지 반복해 효과가 변경되는 '숙련도 자동 굴림 시스템', 일괄 기부 기능을 추가하고 혈맹 관리 범위를 확장한 '혈맹 기능 개편' 등 개선된 편의 기능을 이용할 수 있다.

업데이트를 맞아 원하는 클래스로 무료 변경 가능한 '프리 클래스 체인지', 사용하지 않는 장비를 활용해 '전설 계승자의 서'를 얻을 수 있는 '마스터 제작소', 아데나(게임 내 재화)로 유용한 아이템을 구매할 수 있는 '돌아온 황금마차', 대규모 레이드 '에바의 수중정원 백 어택' 등의 이벤트를 즐길 수 있다.

'리니지2M'은 향후 업데이트 계획을 공개했다. 오리진 월드는 전설 등급 장비를 소모해 상위 등급 장비를 획득할 수 있는 '마스터 연금술'을 추가할 예정이다. 리저브 월드는 아덴 영지 추가 확장, 신규 콘텐츠 '제파르의 전당'과 '황혼의 은신처'를 선보일 계획이다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

2.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

3.

이윤진, 子 다을과 471일 만 재회→발리 정착에 행복 "엄마가 갈비 쏜다!"

4.

[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)

5.

'션♥' 정혜영, 첫째 딸과 이별 앞두고 귀한 선물 "추억의 골드스타, 갖고 싶다고"

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

2.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

3.

이윤진, 子 다을과 471일 만 재회→발리 정착에 행복 "엄마가 갈비 쏜다!"

4.

[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)

5.

'션♥' 정혜영, 첫째 딸과 이별 앞두고 귀한 선물 "추억의 골드스타, 갖고 싶다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

2.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

3.

호날두 무관이 진짜 싫은가봐, 홍콩 노쇼 안 했네...역사적 사우디 첫 트로피?→알 이티하드 잡고 '준결승행'

4.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

5.

"흥민 형, 나 어떡해" 펑펑 운 '상습 지각' 비수마, '비피셜' BBC→토트넘 '퇴출' 기정사실화…'림보 베스트 11' 굴욕

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.