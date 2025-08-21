스포츠조선

[공식] 임영웅, 축구감독 데뷔 "약속 지켰다"

기사입력 2025-08-21 08:14


[공식] 임영웅, 축구감독 데뷔 "약속 지켰다"

[스포츠조선 백지은 기자] 가수 임영웅이 '뭉쳐야 찬다4'(이하 '뭉찬4')에서 축구 감독으로 데뷔한다.

21일 오전 소속사 물고기뮤직은 "임영웅이 JTBC '뭉찬4'에 약 1년 만에 재출연한다. 활약을 기대해 달라"고 전했다.

앞서 임영웅은 지난해 '뭉찬3'에 본인의 소속팀 '리턴즈FC'와 함께 출연해 안정환이 이끄는 '어쩌다뉴벤져스'를 상대로 4:0 대승을 거둔 바 있으며, 당시 리턴 매치를 약속하기도 했다.

약속을 지키기 위해 '뭉찬4'에 다시 출연하는 임영웅은 '리턴즈FC'가 소속된 아마추어 리그 'KA리그'의 올스타팀을 직접 이끌며 감독으로 첫 도전에 나선다. 선수로서 그라운드를 누비는 동시에 지략을 펼치는 지도자로서의 면모까지 보여줄 예정이다.

선수이자 감독으로 활약하는 임영웅에 맞서는 '뭉찬4 연합팀'은 'FC환타지스타', '라이온하츠FC', 'FC파파클로스', '싹쓰리UTD' 등 네 팀에서 선발된 최고 에이스들로 꾸려졌다. 안정환과 이동국, 김남일 등 축구계 전설들과 감독 대 감독으로도 맞붙게 된다.

임영웅의 다양한 모습을 볼 수 있는 '뭉찬4'는 매주 일요일 오후 7시 10분에 JTBC를 통해 방송된다.

'뭉찬4'를 통해 시청자를 만날 임영웅은 29일 오후 6시 두 번째 정규 앨범 '아임 히어로 2' 발매도 앞두고 있으며, 발매 하루 전인 28일에는 청음회도 개최한다. 청음회 예매는 21일 오전 10시부터 CGV를 통해 극장별로 순차 오픈된다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

5.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

김희철, 동성연애설 입 열었다 "미쓰라진과 열애설, 타블로가 이상하게 봐"[SC리뷰]

2.

김대희 딸, 연대 다니는데 예쁘기까지 "남자친구 있으면 좋겠다" ('내 새끼의 연애')

3.

박선영, 눈물의 가정사 고백.."어머니 잃고 전 재산까지…"

4.

이종혁 아들 탁수, 연극영화과 훈남됐다 "연애 경험 3번" ('내 새끼의 연애')

5.

'49세 미코출신' 설수현, 75kg→54kg 감량비결 "달걀 2개+물구나무"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 중국, 손흥민 펑펑 울린 감독에 공식 제안!...벤투도, 클린스만도, 한국인 감독도 아니었다

2.

'충격 하이재킹→토트넘 멘붕' BBC "에제, 아스널 이적 선호"…이적료 1100억에 곧 합류

3.

'중계 화면도 스윙같았는데...' KBO판독은 노스윙. 처음으로 '삼진 경기 끝'이 '풀카운트 경기 진행'으로 변경. 하지만 롯데 10연패는 막지 못했다[잠실 현장]

4.

"닭 쫓던 개,토트넘" 'SON대체자' 크팰의 王,아스널에게 하이재킹 당했다

5.

'초비상! 이강인 이적 실패엔딩각 나왔다' 아스널-맨유-나폴리 관심에도 움직이지 않는 PSG, 이강인 속만 타들어간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.