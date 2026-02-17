中 분노 "중국 감독 제정신 아니다", "한국 스파이 아닌가"...'韓 컬링계 아이돌'에 무너졌다, 패배 후 비난 폭주

중국의 소후닷컴은 17일(이하 한국시각) '2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 컬링 경기에서 중국은 한국에 패했다'고 보도했다.
한국 여자 컬링 대표팀은 17일 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 중국과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 6차전에서 10대9로 이겼다. 한국은 17일 오후 10시 5분 스위스와 7차전을 치른다.
세계 무대는 험난했다. 첫 경기에서 미국에 4대8로 충격 역전패했다. 하지만 곧바로 분위기 반전에 성공했다. 이탈리아(7대2), 영국(9대3)을 연거푸 잡아냈다. 덴마크에 3대6으로 패하며 주춤했으나, 기세의 분수령이 될 수 있는 운명의 한-일전에서 일본을 7대5로 꺾으며 상승세의 기틀을 마련했다. 연승 행진을 다시 달리기 위한 상황에서 마주한 상대는 중국. 중국은 앞서 5경기에서 2승3패에 그쳤다. 한국으로서는 추격을 허용하지 않기 위해 반드시 꺾어야 할 상대였다.
0-0의 균형이 쉽게 깨지지 않았던 상황, 한국은 3엔드에서 빅엔드에 성공했다. 선공인 중국이 철저하게 하우스 안에서 한국 스톤을 견제했지만, 김민지의 샷이 중국의 스톤을 제대로 밀어내며 대량 득점 기회를 잡았다. 이후 김은지의 두 번의 샷이 중국 스톤을 버튼 근처에서 모두 밀어내며 무려 3점을 챙겼다. 중국도 밀리기만 한 것은 아니다. 4엔드에서 추격에 성공했다. 중국의 한유가 시도한 샷이 버튼에 위치한 한국의 스톤을 제대로 밀어내며 중앙에 자리 잡았다. 한국이 이를 견제했으나, 후공인 중국이 기회를 살리며 2점을 쓸어담았다.
달아날 점수가 필요했던 5엔드, 한국은 대량 득점에 성공했다. 김수지의 샷이 중국 스톤을 제대로 밀어내며 하우스 안쪽에 한국 스톤만을 남겼다. 중국은 한국을 견제하기 위해 노력했으나, 샷 실수까지 겹치며, 한국이 버튼 안에만 2개의 스톤을 집어넣는 등 무려 4점을 획득했다. 중국도 꾸준히 추격의 끈을 놓지 않았다. 6엔드에 2점을 추가해 다시 7-5까지 격차를 좁혔다. 한국은 9엔드에 중국에 3점을 허용하며 흔들렸지만, 10엔드에서 김민지와 김은지의 샷이 정확하게 전략대로 성공하며 2점을 따냈고 재역전을 통해 10대9로 승리했다.
중국의 패배 후 자국 언론과 팬들의 비판이 쏟아졌다. 소후닷컴은 '왕루이가 실수를 범하며 상대에게 무려 5점 차까지 뒤지기도 했다'고 지적했다. 중국 팬들은 특히 엄청난 비난을 쏟아냈다. 중국 소후닷컴의 기사에는 '중국 여자 컬링 대표팀 경기력은 참담하다', '감독은 제정신이 아니다', '한국의 스파이처럼 보인다', '제발 연봉을 삭감해라' 등의 반응이 쏟아졌다.
한편 중국은 이번 패배로 4강행 희망이 휘청거릴 수 있는 상황에 놓였다. 중국 대표팀은 2승4패로 7위에 위치했으며, 4강에 오를 수 있는 미국, 한국, 스위스와의 격차는 2승이다. 남은 일정 중 최소 2승 이상을 거둬야 도전해볼 수 있는 상황이지만, 상대는 덴마크, 스웨덴 일본으로 절대 만만하지 않은 적수들이다.